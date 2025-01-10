Trend
Galeri
Trend Magazin
Devrim Özkan Torreira ile ayrılığının perde arkasını açıkladı! "Sevgi bitti mi?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki...
Devrim Özkan Torreira ile ayrılığının perde arkasını açıkladı! "Sevgi bitti mi?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki...
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan, 2023 yılında başladıkları ilişkilerini bir kez daha sonlandırdı. Devrim Özkan'ın basına yaptığı konuşma ise gündeme bomba gibi düştü! İşte ayrılığın ardındaki gizli kalan yanlar…
Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:00