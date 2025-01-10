Trend Galeri Trend Magazin Devrim Özkan Torreira ile ayrılığının perde arkasını açıkladı! "Sevgi bitti mi?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

Devrim Özkan Torreira ile ayrılığının perde arkasını açıkladı! "Sevgi bitti mi?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan, 2023 yılında başladıkları ilişkilerini bir kez daha sonlandırdı. Devrim Özkan'ın basına yaptığı konuşma ise gündeme bomba gibi düştü! İşte ayrılığın ardındaki gizli kalan yanlar…

Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:00
Devrim Özkan Torreira ile ayrılığının perde arkasını açıkladı! Sevgi bitti mi? sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

Geçmişte de ayrılık yaşayan çift, bu kez kesin olarak yollarını ayırdı. Özkan, kendisine yöneltilen soruları yanıtlayarak, ilişkilerinin bittiğini doğruladı ve herkesin kendi yoluna devam ettiğini söyledi.

Devrim Özkan Torreira ile ayrılığının perde arkasını açıkladı! Sevgi bitti mi? sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

Oyuncu, bu durumun her iki taraf için de en doğru karar olduğunu belirtti.

Devrim Özkan, Torreira ile ayrılığı hakkında konuştu: "Böylesi daha iyi oldu" | Video

Devrim Özkan Torreira ile ayrılığının perde arkasını açıkladı! Sevgi bitti mi? sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

İLK KEZ KONUŞTU!

Ayrılıkla ilgili ilk kez konuşan Özkan, muhabirlerin, "Sevgi tükendi mi?" sorusuna samimi bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, ilişkinin artık sona erdiğini ve iki tarafın da kendi hayatlarına odaklanacağını ifade etti.

Devrim Özkan Torreira ile ayrılığının perde arkasını açıkladı! Sevgi bitti mi? sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

Özkan, "Herkes kendi yolunda ilerleyecek. Bu karar, ikimiz için de en sağlıklısı oldu" şeklinde konuştu. Çiftin, dostane bir şekilde ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Devrim Özkan Torreira ile ayrılığının perde arkasını açıkladı! Sevgi bitti mi? sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

YAPTIĞI KONUŞMALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Devrim Özkan'ın bir televizyon programında dile getirdiği sözler de ayrılıkla bağlantılı olarak gündeme geldi. Özkan, "Hayatta ne kadar sevseniz de, bir kişi ya da ilişki uğruna hayallerinizden vazgeçmemelisiniz. Sevginizi göstermek önemli, ancak sınırların aşılmasına izin vermemek de bir o kadar değerli" demişti.

SON DAKİKA SON DAKİKA