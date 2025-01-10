Devrim Özkan Torreira ile ayrılığının perde arkasını açıkladı! "Sevgi bitti mi?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

YAPTIĞI KONUŞMALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Devrim Özkan'ın bir televizyon programında dile getirdiği sözler de ayrılıkla bağlantılı olarak gündeme geldi. Özkan, "Hayatta ne kadar sevseniz de, bir kişi ya da ilişki uğruna hayallerinizden vazgeçmemelisiniz. Sevginizi göstermek önemli, ancak sınırların aşılmasına izin vermemek de bir o kadar değerli" demişti.