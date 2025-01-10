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Devrim Özkan, Torreira ile ayrılığı hakkında konuştu:

Devrim Özkan, Torreira ile ayrılığı hakkında konuştu: "Böylesi daha iyi oldu" | Video

10.01.2025 | 09:52

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile yollarını bir kez daha ayıran oyuncu Devrim Özkan, biten ilişkisiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu ve "İlişki bitti evet bunu doğrulayabilirim. Herkes kendi hayatına bakıyor şu anda. Böylesi daha iyi oldu bizim için. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırma kararı aldık" dedi.

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