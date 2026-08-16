Trend Galeri Trend Magazin Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... “Her an birbirimizi özlüyoruz”

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... “Her an birbirimizi özlüyoruz”

Dilan Çiçek Deniz'in kalbini çalan Birkan Nasuhoğlu, ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü müzisyen, Deniz'le olan ilişkilerini anlatırken romantik sözleriyle dikkat çekti.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 16.08.2026 09:26 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 09:29
Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

Geçtiğimiz Mayıs ayında sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini duyuran ve Temmuz ayında da ilk kez el ele görüntülenen Dilan Çiçek Deniz ile müzisyen Birkan Nasuhoğlu çifti, magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Aşkları dolu dizgin süren ünlü çiftten peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İlk olarak radikal bir kararla imaj tazeleyen ve uzun saçlarına veda eden güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni tarzıyla odak noktası oldu.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

"ENERJİLER GİTSİN İSTEDİM"

Saçlarını kısacık kestirmesiyle ilgili konuşan Deniz, bu değişimin arkasındaki nedeni samimiyetle açıklayarak, "Hayatımda değişiklik yaptığım bir dönemdeyim o yüzden iyi geldi. Biraz da o eski enerjiler gitsin istedim" ifadelerini kullandı.

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Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

MÜZİSYEN SEVGİLİDEN ROMANTİK YANIT

Aşk hayatındaki mutluluğu her halinden okunan güzel oyuncunun ardından, gözlerin çevrildiği müzisyen sevgilisi Birkan Nasuhoğlu da ilişkilerinin gidişatı hakkında sessizliğini bozdu. Sevgilisinin yeni imajı ve birliktelikleri sorulan Nasuhoğlu, adeta romantizmin zirvesine çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Keyfimiz çok yerinde çok şükür, her an birbirimizi özlediğimiz bir ilişkinin içindeyiz. Umarım herkese nasip olur."

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

Çiftin peş peşe gelen bu açıklamaları ve birbirlerine olan bağlılıkları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

Özel hayatındaki gelişmelerin yanı sıra kariyerine de devam eden Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde kendisi için yeni bir alana yöneldi.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

Güzel oyuncunun son dönemde İspanyolca öğrenmeye başladığı ortaya çıktı.

Dilan Çiçek Deniz'in yeni tutkusu belli oldu! O videosuyla beğeni topladı...

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

Ders sırasında çekilen kısa bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Deniz, yeni dil öğrenme sürecinden de takipçilerine küçük bir kesit sundu.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

KAHVALTI ALIŞKANLIĞIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Geçtiğimiz günlerde sahilde yaptığı piknikten kısa bir video paylaşan Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini adeta şaşkına çevirmişti. Paylaşımında kendi elleriyle kahvaltı hazırladığı anlara yer veren güzel oyuncu, "Her yiğidin yumurta yeme şekli farklıdır" diyerek yıllardır uyguladığı alışkanlığını sevenleriyle paylaşmıştı.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

Videodaki en dikkat çekici detay ise oyuncunun haşlanmış yumurtayı tüketme biçimi olmuştu. Yumurtanın sarısını özenle çıkaran Dilan Çiçek Deniz'in, boşalan kısmı bal ile doldurarak yemesi sosyal medyada kısa sürede dikkat çekmişti.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

Alışılmış kahvaltı rutinlerinin dışına çıkan bu sıra dışı kombinasyon, oyuncunun takipçilerini ikiye bölmüştü.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

Bir kesim bu lezzeti daha önce deneyimlediğini ve şaşırmadığını dile getirirken, büyük bir çoğunluk ise "Bunu ilk kez görüyorum" ve "Gerçekten böyle mi yeniyor?" yorumlarıyla şaşkınlığını paylaşmıştı.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ALIŞKANLIKLARINI, KORKULARINI VE TAKINTILARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz aylarda yeni çıkaracağı şarkı için İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelmişti.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

"EN BÜYÜK KORKUM..."

Ropöraj veren Özer, "Hayatta en büyük korkum bir gün unutulmak. Gençler yeni şarkımı sevecek, bunu hissediyorum. Bu kuşağı iyi yakaladım" demişti.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

KORKUSUYLA GÜNDEME GELEN BİR BAŞKA İSİM: HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE!

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının, "Bazı isimlerin yeni projeler için dönemin gökyüzü haritalarına baktırdığı söyleniyor, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna içtenlikle yanıt veren ünlü oyuncu, astrolojiyle yakından ilgili olduğunu belirtmişti.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

"AY BOŞLUĞUNA VE RETROYA BAKARIM"

Küçükköse: "Astrolojiyi seviyorum. Ay boşluğu ve merkür retrosu gibi dönemlere dikkat ediyorum. Nazara da inanırım" demişti.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

ASTROLOJİ KARARINI ETKİLEDİ: PROJEYİ GERİ ÇEVİRMİŞ!

Açıklamalarıyla merak uyandıran Küçükköse, astrolojinin kariyerindeki etkisine dair sorulan soruya ise herkesi şaşırtan bir cevap verdi. "Hiç böyle reddettiğiniz iş oldu mu" sorusu üzerine oyuncu:

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

"Olmadı desem yalan olur" diyerek, bazı projeleri gökyüzü hareketlerine göre değerlendirdiğini ve olumsuz bulduğunda geri çevirdiğini ilk kez itiraf etmişti.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

SİMGE SAĞIN

Simge Sağın çocukluğundan bu yana taşıdığı en büyük korkusunu açıklamıştı.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

"UNUTAMADIĞIM TRAVMATİK BİR DURUM..."

Yıllar önce verdiği bir röportajda arı korkusu olduğunu açıkça ifade eden Simge, "Arılardan ve çekirgelerden inanılmaz korkuyorum. Kampta bir çekirge yapıştı üzerime. Birisi aldı ama hayatımda hiç unutamadığım travmatik bir durum oldu bende. Bir de arılardan çok korkuyordum. Büyüdükçe arılarla aram daha iyi olmaya başladı ama sonra anladım ki arının kendisi değil sesi beni rahatsız ediyormuş" ifadeleriyle yaşadıklarını anlatmıştı.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

KIVANÇ TATLITUĞ

"Aşk-ı Memnu", "Kuzey Güney" ve "Aile" gibi projelerle hafızalara kazınan Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

GİZLİ TUTKUSU ORTAYA ÇIKTI!

Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile huzurlu bir yaşam süren yakışıklı oyuncu, açıklamasıyla hayranlarını şaşırtmıştı.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

"150 TANE PARFÜMÜM VAR"

Katıldığı bir programda, "İhtiyacın olmasa bile aldığın şeyler oluyor mu?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Tatlıtuğ, "Bir itirafta bulunayım; parfüm. Aşağı yukarı 150 tane parfümüm var, koku seviyorum" sözleriyle gizli tutkusunu ilk kez paylaşmıştı.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan korkusu da bir hayli ilginç...

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... Her an birbirimizi özlüyoruz

Ünlüler dünyasının en gözde isimlerinden olan Tatlıtuğ, yalnız kalmaktan oldukça korkuyor.