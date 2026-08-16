Trend
Galeri
Trend Magazin
Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... “Her an birbirimizi özlüyoruz”
Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisinden romantik açıklama! Aşklarını böyle anlattı... “Her an birbirimizi özlüyoruz”
Dilan Çiçek Deniz'in kalbini çalan Birkan Nasuhoğlu, ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü müzisyen, Deniz'le olan ilişkilerini anlatırken romantik sözleriyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 16.08.2026 09:26
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 09:29