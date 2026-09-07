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‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, nişan yüzüklerini takarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Düğün tarihi henüz netleşmezken, çiftin sezon bitmeden sürpriz bir düğün yapabileceğinin sinyalini vermesi dikkat çekti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.09.2026 18:41 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 18:48
‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

Usta sanatçılar Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un kızı olan başarılı oyuncu, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Yağız Can Konyalı ile geçtiğimiz aylarda nişanlandı.

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

Gazetecilerin görüntülediği ünlü çift, ayaküstü röportaj verdi.

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

Çift, nişan mutluluğunu yakınlarıyla paylaşırken düğün hazırlıklarıyla ilgili de merak edilen soruları yanıtladı.

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‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

Henüz düğün tarihi belirlemediklerini ifade eden Şensoy ve Konyalı, "Şimdilik net bir tarih yok" diyerek temkinli konuştu.

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

Ancak çiftin açıklamaları, düğünün çok uzak bir tarihe bırakılmayabileceği şeklinde yorumlandı.

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı'dan düğün sinyali!

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

Çiftin evlilik yolundaki ilk adımı, Yağız Can Konyalı'nın hazırladığı romantik evlilik teklifiyle başlamıştı.

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

Şensoy'un "Evet" yanıtını verdiği özel anlar, pasta kesilerek kutlanırken sosyal medyada da büyük ilgi görmüştü.

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

Mutlu birlikteliklerini resmiyete taşıyan ünlü çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

NİŞANDAN YENİ KARELER PAYLAŞILMIŞTI

Nişandan kareleri Instagram hesabından paylaşan Derya Şensoy'un mutluluğu dikkat çekmişti. Çifte kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı gelirken, hayranları şimdi nikah tarihini merak etmeye başlamıştı.

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

HAYRANLARINA SÜRPRİZ

Derya Şensoy, bugün kişisel hesabından nişandan yeni kareler paylaşarak hayranlarına sürpriz yapmıştı.

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

ANNESİYLE PAYLAŞIM YAPMAYI DA İHMAL ETMEMİŞTİ

Derya Şensoy, nişanlısı Yağız Can Konyalı ve annesi Derya Baykal'la da fotoğrafını paylaşmayı ihmal etmemişti.

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

İsteme sırasında müstakbel damat Yağız Can Konyalı'nın kahve ikramı sonrası görüntüleri de paylaşılmıştı.

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

İki ünlü oyuncu, yüzüklerin takıldığı anları da takipçileriyle paylaşmıştı.

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

'GÖSTERİŞTEN UZAK SAMİMİ..."

Takipçiler nişan fotoğraflarını da beğenirken 'gösterişten uzak samimi gerçek aşkın kokusunun yayıldığı kareler' gibi yorumlarda da bulunmuştu.

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

İşte nişandan kareler!

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

İşte nişandan kareler!

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

İşte nişandan kareler!

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

İşte nişandan kareler!

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

İşte nişandan kareler!

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'u kaybettikten sonra babasının mirasını hem yeteneği hem de duruşuyla yaşatan Derya Şensoy, magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

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‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

ASLI ENVER

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

ASLI ENVER VE BABASI

‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

YASMİN ERBİL