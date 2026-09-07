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‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!
‘Düğünü çok uzak bir tarihe bırakılmayacaklar!’ Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!
Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, nişan yüzüklerini takarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Düğün tarihi henüz netleşmezken, çiftin sezon bitmeden sürpriz bir düğün yapabileceğinin sinyalini vermesi dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 07.09.2026 18:41
Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 18:48