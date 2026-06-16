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Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: “Bize ders olsun”
Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: “Bize ders olsun”
35 yaşındaki genç oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı sanat dünyasını yasa boğarken, ünlü oyuncu Pelin Öztekin'den sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Öztekin, hiç tanımadığı meslektaşının ardından söylediği sözler yürekleri sızlattı…
Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:01