Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: “Bize ders olsun”

"BİZE DERS OLSUN"

Hiç tanışmadığı meslektaşının zamansız gidişiyle adeta hayatla yüzleşen Pelin Öztekin, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Hayat çok kısa, hele pandemiden sonrası daha da kısa ve ötesi… Güle güle Ece! Seni hiç tanımadım ama severek rolünün hakkını verirken izledim. Benden 3 yaş küçükken göçtün gittin. Erken çooook erken. Huzurla uyu güzel kadın. Bize de ders olsun, bugün var ya peki yarın?"