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Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: “Bize ders olsun”

35 yaşındaki genç oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı sanat dünyasını yasa boğarken, ünlü oyuncu Pelin Öztekin'den sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Öztekin, hiç tanımadığı meslektaşının ardından söylediği sözler yürekleri sızlattı…

Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:01
Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

35 yaşındaki ünlü oyuncu Ece İrtem'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

AVUKATI İLK AÇIKLAMAYI YAPTI

Ece İrtem'in ani vefatının ardından avukatı Uğur Gökkoyun açıklama yaptı.

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Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

Gökkoyun şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay, kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum."

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

PELİN ÖZTEKİN'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ!

Ece İrtem'in erken yaştaki ölümü tüm sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğarken, acı haberin ardından sosyal medyada taziye mesajları çığ gibi büyüdü. Genç oyuncunun vefatıyla sarsılan isimlerden biri de oyuncu Pelin Öztekin oldu.

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

"BİZE DERS OLSUN"

Hiç tanışmadığı meslektaşının zamansız gidişiyle adeta hayatla yüzleşen Pelin Öztekin, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Hayat çok kısa, hele pandemiden sonrası daha da kısa ve ötesi… Güle güle Ece! Seni hiç tanımadım ama severek rolünün hakkını verirken izledim. Benden 3 yaş küçükken göçtün gittin. Erken çooook erken. Huzurla uyu güzel kadın. Bize de ders olsun, bugün var ya peki yarın?"

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ...

Vefatıyla sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan Ece İrtem'in, acı olaydan sadece bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Ünlü oyuncunun vefat etmeden önceki son görüntülerine ATV Ana Haber ulaştı!

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun
Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

ÖNCE ANNESİ SONRA DA ARKADAŞIYLA BULUŞTU

Dün 35.yaşına giren Oyuncu İrtem, önce akşam 18.00'de bir mekanda annesi ile görüntülendi. Oyuncu daha sonra saat 20.00'de bir arkadaşı ile buluştu.

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

ANNESİ İLE BİNAYA GİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER

Saatler akşam 20.40'ı gösterdiğinde ünlü oyuncunun annesi ile binaya girdiği kameralara yansıdı.

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

Ani vefatıyla sevenlerini üzen oyuncu İrtem, evinden son kez cenaze aracıyla çıktı. Ünlü oyuncunun yakınları da evinin önüne akın etti.

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

ÖN OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Ünlü oyuncunun ölüm sebebinin nedeni Adli Tıp'tan gelecek ön otopsi raporu ile kesinleşecek.

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINA KATILMIŞ

Ünlü oyuncu ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılarak 7.soruya kadar gelmişti

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI!

Sanat dünyasını yasa boğan bu acı kaybın ardından, İrtem'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ortaya çıktı.

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

Vefatından sadece 5 gün önce çıktığı Uzak Doğu seyahatinden kareleri takipçileriyle paylaşan genç oyuncunun hayat dolu fotoğrafları, sevenleri için buruk bir anı olarak kaldı.

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

Sanatçı dostları ve takipçileri, gönderinin altına yaptıkları yorumlarla üzüntülerini dile getirdi.

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Müzik eğitimini Opera ve Şan Anasanat Dalı Bölümünde tamamlayarak 2014 yılında üçüncülük derecesiyle mezun oldu. Eğitimi süresince; İzmir Devlet Opera ve Balesi (İzdob) Genel Müdürü Aytül Büyüksaraç (soprano), Levent Gündüz (tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç ve Anna Chubuchenko (mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla birlikte çalışma fırsatı buldu.

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

SPOR VE OYUNCULUK KARİYERİ

İlk Yıllar ve Spor: 1.72 metre boyunda olan İrtem, ilkokul yıllarından itibaren lisanslı olarak koşuculuk yaptı.

Tiyatroyla Tanışması: Oyunculuğa olan ilgisi de yine ilkokul yıllarında, okul piyesleri için kendi yazdığı skeçlerle başladı ve bu tutkusunu hayatından hiç çıkarmadı.

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

İstanbul Dönemi ve Eğitimleri: İstanbul'a geldikten sonra 2014-2015 yılları arasında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

O SÖZLERİ YÜREK YAKTI!

Doğum gününden sadece bir gün sonra gelen bu acı haberin ardından, Ece İrtem'in geçmişte verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi.

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

"ALLAH'IM NE OLUR YARDIM ET"

Oyunculuk yolculuğunda çektiği zorlukları ve verdiği mücadeleyi anlatan İrtem'in o sözleri dinleyenleri derinden sarstı. Ünlü oyuncu katıldığı bir programda şu açıklamalarda bulundu:

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun

"Pencereden bakıp çok gökyüzüne ağlamışlığım var. 'Allah'ım ne olur yardım et çok istiyorum, bir fırsat ver bana' diye çok ağlamışlığım vardır. Böyle dışarıdan şey zannediliyor ya parmağını şıklatınca olmuş gibi. Gerçekten uğraştım, pes etmemek benim en büyük mottom zaten."

Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun
Ece İrtem’in ölümü sanat dünyasını sarstı! Pelin Öztekin’den dikkat çeken mesaj: Bize ders olsun
Haber Girişi Gözde Nur - Editör