Trend
Galeri
Trend Magazin
Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: "Allah'ım aklıma mukayyet ol"
Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: "Allah'ım aklıma mukayyet ol"
Sosyal medyada kızıyla renkli anlarını paylaşan Ege Kökenli, bu kez takipçilerini gülümseten yepyeni bir kareyle adından söz ettirdi. Minik kızının neşeli hallerini kayda alan ünlü oyuncu, paylaştığı o anlarla kısa sürede ilgi odağı oldu.
Giriş Tarihi: 22.07.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 15:35