Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: "Allah'ım aklıma mukayyet ol"

Kökenli, hamileliğinin 22.haftasında bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Kökenli şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik."