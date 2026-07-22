Trend Galeri Trend Magazin Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: "Allah'ım aklıma mukayyet ol"

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: "Allah'ım aklıma mukayyet ol"

Sosyal medyada kızıyla renkli anlarını paylaşan Ege Kökenli, bu kez takipçilerini gülümseten yepyeni bir kareyle adından söz ettirdi. Minik kızının neşeli hallerini kayda alan ünlü oyuncu, paylaştığı o anlarla kısa sürede ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 22.07.2026 15:27 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 15:35
Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

Ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturmuştu.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

Geçtiğimiz yıl anne olmak için gün sayan güzel oyuncu sosyal medya hesabından acı haberi duyurmuştu.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

Kökenli, hamileliğinin 22.haftasında bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Kökenli şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

Bu derin acının ardından Ege Kökenli anne olduğunu sevenleriyle paylaşmıştı.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

Ege Kökenli, şimdilerde hayatının en güneşli günlerini yaşıyor. Annelik heyecanıyla adeta parlayan ünlü oyuncu, şimdilerde tüm vaktini minik kızıyla geçiriyor.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

"ALLAH'IM AKLIMA MUKAYYET OL"

Ege Kökenli son olarak kızının bu keyifli anlardan birini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Minik kızının doğal ve sevimli halleri izleyenlerin içini ısıtırken, Kökenli de bu tatlılık karşısındaki hislerini esprili bir notla dile getirdi: "Allah'ım sen aklıma mukayyet ol"

Ege Kökenli'nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: "Allah'ım aklıma mukayyet ol" | Video

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

Kökenli geçtiğimiz günlerde de kızıyla bir başka paylaşım yaparak beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

"ÇOCUKLARLA ARKA BAHÇEDE"

Henüz bebeğinin yüzünü ve adını paylaşmamayı tercih eden Ege Kökenli, gönderisine "Çocuklarla arka bahçede" notunu eklemişti.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

Kökenli'nin duygulandıran anne kız paylaşımlarına kısa sürede beğeni yağmıştı.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

İşte diğer ünlü çiftlerin çocukları...

KAAN URGANCIOĞLU

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile 2023 yazında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

Çift mutlu evliliklerini aynı yıl Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, setlere ara verip günlerini minik Ardıç'la geçiriyor.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

Ünlü oyuncu, oğluyla doğada vakit geçirdiği anları sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin kalbini ısıtmıştı.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

Baba oğlun bu karelerine kısa sürede beğeni yağarken, sosyal medya kullanıcılarından da "Ardıç nasıl da büyümüş" yorumları gelmişti.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

Çocuklarının yüzünü sosyal medyada göstermemeye özen gösteren çift, bu tutumlarını sürdürüyor. Kaan Urgancıoğlu da son paylaşımında bu hassasiyeti koruyarak oğlu Ardıç'ın yüzünü göstermemişti.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

Öte yandan Urgancıoğlu, geçtiğimiz aylarda da oğluyla beraber bahçeden meyve topladığı anları paylaşmıştı.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

TARIK PABUÇCUOĞLU

atv ekranlarının salı akşamlarına damga vuran fenomen dizisi A.B.İ., sadece sürükleyici hikayesiyle değil, dev oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu gibi iki dev ismin paylaştığı yapım, her hafta reyting listelerinin zirvesindeki yerini korurken, dizinin mutfağından gelen bir detay magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

Dizide "Tahir" karakterine hayat veren ve sergilediği performansla izleyicinin beğenisini toplayan usta aktör Tarık Pabuçcuoğlu, son günlerde sadece oyunculuğuyla değil, ailesiyle de merak konusu oldu.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

Yıllarını Türk tiyatrosu ve sinemasına adamış olan Pabuçcuoğlu'nun en büyük gurur kaynağının, kendisiyle aynı mesleği seçen kızı olduğu ortaya çıktı.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

BABASININ İZİNDEN GİDİYOR: O DA EKRANLARIN TANIDIK YÜZÜ!

Usta oyuncunun, kendisi gibi oyunculukla uğraşa kızı Zeynep Pabuçcuoğlu'ndan başkası değil!

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

Kariyer basamaklarını yeteneğiyle tırmanan Zeynep Pabuçcuoğlu, sergilediği performansla adeta 'armut dibine düştü' dedirtiyor. 2004 yılında prestijli Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi alarak işin mutfağından yetişen Pabuçcuoğlu; 'Aile Reisi', 'Kapıları Açmak' ve 'Bir Dilim Aşk' gibi dikkat çeken projelerde rol alarak yeteneğini kanıtlamayı başardı.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

İNCİ TÜRKAY

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisindeki "Betüş" karakteriyle hafızalara kazınan İnci Türkay, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürse de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

Londra'da gözlerden uzak mütevazı bir hayat süren ünlü oyuncu, özellikle Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla bağını koparmıyor.

Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: Allah’ım aklıma mukayyet ol

Türkay, son olarak oğlu Ali ile yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.