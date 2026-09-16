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‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!
‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, hamile olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Chloe Loughnan, bugün yaptığı yeni paylaşımla adından söz ettirdi. İşte karnı burnunda o paylaşımlar!
Giriş Tarihi: 16.09.2026 00:12
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 00:23