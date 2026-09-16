‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

"BU ANI UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM"

Bebek müjdesinin ardından gelen destek mesajlarına sosyal medya hesabından yanıt veren Chloe Loughnan, takipçilerine teşekkür ederek duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

"Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sevginiz, desteğiniz ve iyi dilekleriniz benim için çok şey ifade ediyor. Bugün sahip olduğum hayatı kurmak için çok çalıştım ve bu anı uzun zamandır bekliyordum. Bu yeni döneme sevgi, huzur ve minnettarlıkla girmekten dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Anneliğe adım atmak için çok heyecanlıyım."