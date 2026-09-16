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‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, hamile olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Chloe Loughnan, bugün yaptığı yeni paylaşımla adından söz ettirdi. İşte karnı burnunda o paylaşımlar!

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 16.09.2026 00:12 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 00:23
‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

Serdar Ortaç'la 2014-2019 yılları arasında evli kalan Chloe Loughnan, özel hayatındaki yeni gelişmeyle gündeme gelmişti.

‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

İrlandalı model, bir süredir birlikte olduğu mimar Fergus Hennessy ile 2023 yılında aldığı evlilik teklifiyle mutluluğunu duyurmuştu.

‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

Loughnan bu kez anne olmaya hazırlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından hamilelik sürecinden kareler paylaşan ünlü model, büyüyen karnını gösterdiği pozlarına "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notunu düştü. Böylece takipçilerine bebek beklediğini müjdeli bir paylaşımla duyurmuştu.

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‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

"BU ANI UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM"

Bebek müjdesinin ardından gelen destek mesajlarına sosyal medya hesabından yanıt veren Chloe Loughnan, takipçilerine teşekkür ederek duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

"Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sevginiz, desteğiniz ve iyi dilekleriniz benim için çok şey ifade ediyor. Bugün sahip olduğum hayatı kurmak için çok çalıştım ve bu anı uzun zamandır bekliyordum. Bu yeni döneme sevgi, huzur ve minnettarlıkla girmekten dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Anneliğe adım atmak için çok heyecanlıyım."

‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

İŞTE YEŞİLLER İÇİNDEKİ YEPYENİ POZ!

Daha önce yaptığı bu açıklamayla gündem olan Chloe Loughnan, geçtiğimiz gün yeşiller içinde yepyeni pozlarıyla magazinden yer aldı. Ünlü sunucunun fotoğrafının altına beğeni yağdı.

‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

"BÜYÜK ÖĞLE YEMEĞİ Mİ YOKSA 7 AYLIK BEBEK Mİ?"

Chloe Loughnan ise paylaşımının altına, "Büyük öğle yemeği mi yoksa 7 aylık bebek mi?" notunu ekledi. Bu paylaşımın altına ise takipçiler, 'en güzel anne', 'çok güzel bir anne olacaksın' ve 'parıldıyorsun' gibi yorumlarda bulundu.

‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

Öte yandan ünlü modelin hamilelik açıklaması, akıllara eski eşi Serdar Ortaç'ın evlilikleri sırasında çocuk sahibi olma konusunda yaptığı açıklamaları da getirmişti. Ortaç, geçmişte verdiği röportajlarda baba olma isteğini ve çocuk özlemini çeşitli kez ifade etmişti.

‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün Harbiye Açıkhava konseri öncesi gazetecilerle bir araya gelmişti.

‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

Ünlü şarkıcı, gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

Gazeteciler Serdar Ortaç'a eski eşinin hamileliği ile ilgili sorular sormuştu.

‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

Ortaç eski karısı Chloe Loughnan'ı tebrik etti. "İyi ki o olmuş iyi ki onunla evlenmişim" diyen Serdar Ortaç, eski eşine çocuğunu "analı babalı büyütmesi" temennisinde bulunmuştu.

‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

Ayrıca gazetecilerin 'baba olmayı hiç düşündünüz mü?' sorusu üzerine ise, "Kısmet onaymış. Ben baba olmayı istedim. Bilmiyorum olmadı çocuğum. Çok gençtim zıpır zıpırdım o dönem istemiyordum." demişti.

Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

BEBEK BEKLEYEN BİR DİĞER ÜNLÜ GÖKÇE BAHADIR

"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi projelerdeki başarısıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan müjdeli haber gelmişti.

‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

ANNE OLUYOR

Birçok başarılı yapımda rol alan Bahadır'ın anne olacağı öğrenilmişti. Söylentiler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları da büyük heyecan yaşamıştı.

‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

2022 yılında evlenen Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinin, bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. 3,5 aylık hamile olan Bahadır'ın, kız çocuğu beklediği ortaya çıktı. Hamileliğini gözlerden uzak yaşayan ve nazar değmesinden korkan oyuncunun, bebeği için şimdiden alışveriş yapmaya başladığı öğrenildi.

‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

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‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

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‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

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‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

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‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

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‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!
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‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

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‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

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‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

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‘En güzel anne’ yorumlarının ardı arkası kesilmedi! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan‘dan yeni pozlar!

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