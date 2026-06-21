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"En güzel yanın kalbin..." Özlem Ada Şahin'den eşi Berkay'a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...
"En güzel yanın kalbin..." Özlem Ada Şahin'den eşi Berkay'a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...
Üçüncü kez baba olmaya hazırlanan şarkıcı Berkay Şahin'e, eşi Özlem Ada Şahin'den duygu yüklü bir Babalar Günü kutlaması geldi. Kızlarıyla birlikte çekilen neşeli aile karelerini paylaşan Şahin, eşinin merhametine ve kalbine vurgu yaptığı romantik notuyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 21.06.2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 16:56