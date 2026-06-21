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"En güzel yanın kalbin..." Özlem Ada Şahin'den eşi Berkay'a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı... 

Üçüncü kez baba olmaya hazırlanan şarkıcı Berkay Şahin'e, eşi Özlem Ada Şahin'den duygu yüklü bir Babalar Günü kutlaması geldi. Kızlarıyla birlikte çekilen neşeli aile karelerini paylaşan Şahin, eşinin merhametine ve kalbine vurgu yaptığı romantik notuyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 16:54 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 16:56
En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

Üçüncü kez kız babası olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Berkay Şahin'e, eşi Özlem Ada Şahin'den kalpleri ısıtan bir Babalar Günü jesti geldi.

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

Sosyal medya hesabından kızlarının babalarıyla olan sevgi dolu neşeli karelerini ardı ardına paylaşan Özlem Ada Şahin, eşine olan aşkını ve hayranlığını dile getirdi.

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

"EN GÜZEL YANIN KALBİN..."

Yakında üçüncü bebeklerini kucağına alacak olan ünlü çiftin aile pozları kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Özlem Ada Şahin, eşinin Babalar Günü'nü şu duygusal notla kutladı:

"Senin en güzel yanın kalbin… İnsanlara, çocuklara, sevdiklerine gösterdiğin o merhamet ve iyilik hali hiç değişmedi. Belki de bu yüzden çocuklarımız sana bu kadar hayran, bu kadar bağlı. Sen bunu her gün bize hissettiriyorsun.

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En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

Şimdi çok yakında üçüncü kez baba olmaya hazırlanırken, biliyorum ki bir çocuk daha senin sevgine, şefkatine ve tertemiz kalbine sahip olduğu için çok şanslı olacak. Seni çok seviyoruz. Babalar Günün kutlu olsun sevgilim"

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

BAKIN KİMLER BABALAR GÜNÜNÜ NASIL KUTLAMIŞ!

Türk müziğinin ve sinemasının unutulmaz efsanesi, şarkılarıyla nesilleri büyüten usta sanatçı Ferdi Tayfur, aramızdan ayrılışının ardından da hayranlarının kalbindeki yerini korumaya devam ediyor. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçı, bu Babalar Günü'nde de unutulmadı. Ferdi Tayfur'un mezarı sevenleri ve hayranları tarafından ziyaretçi akınına uğradı.

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

Mezar başında dualar okunurken, usta sanatçının küçük oğlu Taha Tayfur da babasını yalnız bırakmadı. Mezar yerinde kendisini gören hayranlarının fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmeyen Taha Tayfur, mütevazı tavrıyla takdir topladı.

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

Usta sanatçının oğlu Taha Tayfur aynı zamanda 2. Saya kameralarına Babalar Günü'ne özel duygu dolu açıklamalarda bulundu.

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

Muhabirin, "Ferdi Tayfur yaşasaydı yani şu an aramızda olsaydı Babalar Günü'nü nasıl kutlamak isterdin?" sorusu üzerine derin bir iç çeken Taha Tayfur, babasına olan özlemini şu sözlerle dile getirdi:

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

"Muhtemelen ayrı olurduk şu anda. Onu bir görüntülü arardım. Konuşurduk onunla bir. Hemen yanına gidemezdim diye düşünüyorum."

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

"BİZE BIRAKTIĞI EN BÜYÜK NASİHATİ..."

Röportajın devamında muhabirin, "Peki size bıraktığı en büyük nasihati neydi babanızın?" sorusunu yöneltmesi üzerine Taha Tayfur, usta sanatçının kendisine altın değerindeki öğüdünü şu şekilde aktardı:

"En büyük nasihati çok çalışmak. Yani bir iş eğer bir meslek edinmek istiyorsam o meslek edinmek istediğim işi iş için inanılmaz çalışmak."

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

YASEMİN ŞEFKATLİ

2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, geçtiğimiz yıllarda ikiz bebekleri Emir ve Ayel'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

Her paylaşımlarıyla sempati toplayan ünlü çiftten, Babalar Günü'nde de herkesi duygulandıran fotoğraflar geldi. Şefkatli, eşinin çocuklarıyla birlikte geçirdiği samimi anları sosyal medya hesabından peş peşe yayınladı.

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

"EMİR VE AYEL'İN KAHKAHALARININ SEBEBİ SENSİN"

Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses'in tekli bir fotoğrafını paylaşarak altına şu satırları düştü:

"Seni eş olarak çok seviyorum ama çocuklarımızın babası oluşunu izlemek bambaşka bir his... Emir ve Ayel'in gözlerindeki güvenin, kahkahalarının ve mutluluklarının en büyük sebebi sensin. İyi ki onların babasısın. Babalar Günün kutlu olsun. "

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

"BUNDAN DAHA DEĞERLİ BİR MİRAS YOK"

Ünlü isim, eşi İdo'nun ikizleriyle birlikte doğada yürüdüğü siyah beyaz bir diğer kareye ise şu notu ekleyerek herkesin kalbine dokundu: "Bir gün büyüdüklerinde, dönüp arkalarına baktıklarında en çok senin sevgini hatırlayacaklar. Bundan daha değerli bir miras yok."

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

Şefkatli aynı zamanda kayınpederi İbrahim Tatlıses'in de Babalar Günü'nü kutladı. Yasemin Şefkatli, dede-torunun yan yana olduğu bir fotoğrafı ekleyerek, "Babalar Gününüz kutlu olsun, iyi ki varsınız" notunu düştü.

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

CEYHUN FERSOY

2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Begüm Öner ile nikah masasına oturan ve magazin dünyasının en parmakla gösterilen neşeli çiftlerinden biri olan Ceyhun Fersoy, mutlu evliliğini gözlerden uzak ama bir o kadar da samimi yaşamaya devam ediyor.

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

Sosyal medyada sık sık eğlenceli videolarıyla adlarından söz ettiren ikili, bu kez kızları Karya ile olan Babalar Günü neşesiyle gündeme geldi.

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

KIZI KARYA İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ!

Ceyhun Fersoy, kızı Karya'ya unutulmaz bir Babalar Günü jesti yaptı. Kızı Karya'nın gözlerinin içine bakarak şarkı söyleyen ünlü oyuncu, izleyenlerin yüzünde sıcak bir tebessüm bıraktı.

Babalar Günü'nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

Videoda Karya'nın yüzü görünmese de ünlü oyuncunun şarkı söylerken etrafa saçtığı o baba neşesi ve samimi halleri takipçilerinden tam not aldı.

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

NESLİHAN ATAGÜL'DEN DE SAMİMİ AİLE KARESİ GELDİ

Magazin dünyasının en beğenilen çiftleri arasında yer alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz dönemde evliliklerini taçlandırarak ilk bebekleri Aziz'i kucaklarına almıştı. Anne-baba olma sevinci yaşayan ünlü çift, şimdilerde çocuklarını büyütmenin heyecanını yaşıyor.

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

Sosyal medyayı aktif kullanan Neslihan Atagül, son paylaşımıyla takipçilerini adeta mest etti. Evde olduğu anlarda eşi ve oğlunun bir aradaki hallerini pencereden izleyen güzel oyuncu, gördüğü manzara karşısında adeta kalbini bıraktı.

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

Eşinin Babalar Günü'nü bu özel görüntülerle kutlayan Neslihan Atagül, paylaşımına Kadir Doğulu'yu etiketleyerek "Seni çok seviyoruz" notunu düştü.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le olan o videosuyla kutladı...

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

Ünlü oyuncunun hayran bırakan bu hamlesi ve aile sıcaklığını yansıtan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

Ancak bir başka Babalar Günü videosu da bir o kadar yüreklere dokundu...

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak'ın ailesi, sanatçının vefatının ardından buruk bir Babalar Günü geçirmeye devam ediyor.

En güzel yanın kalbin... Özlem Ada Şahin’den eşi Berkay’a Babalar Günü notu! Peş peşe o fotoğrafları paylaştı...

31 Mart 2025 tarihinde KKTC'de sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından duygu dolu bir video paylaştı.