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Astral seyahat için bir sonraki durağı belli oldu! Yusuf Güney düştüğü notla dikkat çekti: Eski Yusuf öldü ama yeniden doğdu
Astral seyahat için bir sonraki durağı belli oldu! Yusuf Güney düştüğü notla dikkat çekti: Eski Yusuf öldü ama yeniden doğdu
Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Yusuf Güney, uzun süredir astral seyahat ve uzaylılarla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Güney, son olarak sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Yayınladığı mesajla dikkat çeken Yusuf Güney'in, astral seyahat bir sonraki durağı da ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 28.03.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 16:14