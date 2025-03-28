Trend Galeri Trend Magazin Astral seyahat için bir sonraki durağı belli oldu! Yusuf Güney düştüğü notla dikkat çekti: Eski Yusuf öldü ama yeniden doğdu

Astral seyahat için bir sonraki durağı belli oldu! Yusuf Güney düştüğü notla dikkat çekti: Eski Yusuf öldü ama yeniden doğdu

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Yusuf Güney, uzun süredir astral seyahat ve uzaylılarla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Güney, son olarak sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Yayınladığı mesajla dikkat çeken Yusuf Güney'in, astral seyahat bir sonraki durağı da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.03.2025 16:05 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 16:14
Astral seyahat için bir sonraki durağı belli oldu! Yusuf Güney düştüğü notla dikkat çekti: Eski Yusuf öldü ama yeniden doğdu

2000'li yıllara şarkılarıyla damga vuran Yusuf Güney, artık bambaşka konularla gündeme geliyor.

Astral seyahat için bir sonraki durağı belli oldu! Yusuf Güney düştüğü notla dikkat çekti: Eski Yusuf öldü ama yeniden doğdu

Uzun zamandır astral seyahat ve uzaylılarla ilgilenen Güney, sık sık bu konuyla alakalı sosyal medya hesabında paylaşım yapıyor.

Astral seyahat için bir sonraki durağı belli oldu! Yusuf Güney düştüğü notla dikkat çekti: Eski Yusuf öldü ama yeniden doğdu

Güney son olarak Instagram hesabında yeni bir hikaye yayınladı.

Astral seyahat için bir sonraki durağı belli oldu! Yusuf Güney düştüğü notla dikkat çekti: Eski Yusuf öldü ama yeniden doğdu

'Eski Yusuf öldü ama yeniden doğdu' diyen Yusuf Güney paylaşımına, "Deli bu millet yeminler ediyorum deli. Evet, eski Yusuf Güney öldü ama yeniden doğdu. Doğrudur ölümü yaşadığım. Mesela artık olan olaylara yaşadığım meselelere verdiğim tepkiler çok sakince ve akıllıca.. Sinirlenmiyorum ve asla bu lüksü kimseye de vermeyi düşünmüyorum. Siz de böyle yapın, kendinizi bulmanın bir yolu da bu." notunu düştü.

Astral seyahat için bir sonraki durağı belli oldu! Yusuf Güney düştüğü notla dikkat çekti: Eski Yusuf öldü ama yeniden doğdu

Ayrıca peş peşe hikaye paylaşan Yusuf Güney yeni rotasını Amazon Ormanları'na çevirdi.