Astral seyahat için bir sonraki durağı belli oldu! Yusuf Güney düştüğü notla dikkat çekti: Eski Yusuf öldü ama yeniden doğdu

'Eski Yusuf öldü ama yeniden doğdu' diyen Yusuf Güney paylaşımına, "Deli bu millet yeminler ediyorum deli. Evet, eski Yusuf Güney öldü ama yeniden doğdu. Doğrudur ölümü yaşadığım. Mesela artık olan olaylara yaşadığım meselelere verdiğim tepkiler çok sakince ve akıllıca.. Sinirlenmiyorum ve asla bu lüksü kimseye de vermeyi düşünmüyorum. Siz de böyle yapın, kendinizi bulmanın bir yolu da bu." notunu düştü.