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Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman'dan şaşırtan çıkış: "Yaşlanma korkum yok"

Nişantaşı'nda objektiflere takılan Türk pop müziğinin usta ismi Rafet El Roman, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Pandemi döneminde yaşadığı zorlukları anlatan ve boya sıva işleriyle uğraştığını belirten ünlü sanatçı, yaşlanmakla ilgili çok konuşulacak bir çıkışa imza attı.

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Giriş Tarihi: 25.10.2026 07:00 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 07:02
Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman’dan şaşırtan çıkış: Yaşlanma korkum yok

Rafet El Roman, Nişantaşı'nda görüntülendi. Yoğun olduğunu belirten şarkıcı, "En zor dönem pandemiydi, çiçekler, boya ve sıva işiyle uğraştım.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman’dan şaşırtan çıkış: Yaşlanma korkum yok

Bir ay sonra bunalıma girdim, alışmışız havaalanı ve konserler, yoğun tempoda konser veren isimler için aynı yerde kalmak sıkıcı" dedi.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman’dan şaşırtan çıkış: Yaşlanma korkum yok

Yaşlanma korkunuz var mı sorusuna yanıt veren Roman, "Yaşlanma korkum yok" dedi.

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Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman’dan şaşırtan çıkış: Yaşlanma korkum yok

YENİ PROJESİNİN MÜJDESİNİ VERMİŞTİ!

Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde de yeni projesi hakkında konuşmuştu.

Şarkıcı, "İki eski eş (Tuğba Altıntop-Ceren Kaplakarslan), üç çocuk ve yıllarca konuşulan olaylar yeniden gündemde olacak. Bilinmeyen her şeyi anlatacağım" diye konuştu.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman’dan şaşırtan çıkış: Yaşlanma korkum yok

Roman'ın merak uyandıran açıklamaları magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman’dan şaşırtan çıkış: Yaşlanma korkum yok

ÜNLÜ ŞARKICININ ÖZEL HAYATINI BİR HATIRLAYALIM!

Rafet El Roman ile Tuğba Altıntop, 1996 yılında nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Su ve Şevval adında iki kız çocukları dünyaya gelmişti.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman’dan şaşırtan çıkış: Yaşlanma korkum yok

2002 yılında yollarını ayıran ve 2003'te resmen boşanan çift, sonrasında Türkiye'nin en çok konuşulan velayet mücadelelerinden birine imza atmıştı.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman’dan şaşırtan çıkış: Yaşlanma korkum yok

Çocukların Almanya'da babalarının yanında kalmasıyla başlayan sancılı süreç, uzun yıllar süren davalarla magazin gündeminden düşmemişti.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman’dan şaşırtan çıkış: Yaşlanma korkum yok

Zamanla aradaki krizleri aşmayı başaran ikili, bugün çocukları için bir araya gelebilen dost bir çizgiye ulaştı.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman’dan şaşırtan çıkış: Yaşlanma korkum yok

Rafet El Roman, eski eşi Tuğba Altıntop ile yaşadıkları fırtınalı geçmişe ve bugünkü ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman’dan şaşırtan çıkış: Yaşlanma korkum yok

"EN MUTSUZ YILLARIMIZ VELAYET DAVASI SÜREÇLERİYDİ"

Hayatının en mutlu ve en zorlu dönemleri sorulan Rafet El Roman, "En mutlu dönemi 95'ten 97'ye kadar olan süreç. Ardı ardına çıkan hitler, konserler, ilgi, sevgi, şöhret... İnanılmaz mutlu yıllardı benim için. O dönem Tuğba'yla tanıştık. Çok güzel bir aşkla evlendik, çocuklarımız oldu. Yani şöhret, aşk, aile... Birkaç yıl böyle güzel bir şekilde gitti. En mutsuz yıllarımız ise tabii ki o velayet davası süreçleriydi.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman’dan şaşırtan çıkış: Yaşlanma korkum yok

Orada hepimiz yıprandık. Çocukların benimle Almanya'da kalması da Tuğba için çok zordu. Sonra tekrar toparladık. İşte gördüğünüz gibi bir aradayız. Tuğba istediği zaman geliyor" demişti.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman’dan şaşırtan çıkış: Yaşlanma korkum yok

"İNSANLAR ARTIK BİZİM OLAYLARIMIZI İZLEMEKTEN BIKMIŞTI"

"Tuğba Hanım'la yaşadığınız o sancılı süreci nasıl atlattınız?" sorusunu yanıtlayan ünlü şarkıcı, "Kolay atlatmadık. Türkiye'de görülen belki en zor, en uzun süreçli ayrılıklardan, velayet davalarından biriydi. İnsanlar artık bizim olaylarımızı izlemekten bıkmıştı.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman’dan şaşırtan çıkış: Yaşlanma korkum yok

Tuğba bana yükleniyordu, ben ona yükleniyordum. Bugün bunları konuşurken gülüyoruz, 'Biz neler yaşadık ya' filan diyoruz. Şu anda iyi arkadaşız" ifadelerini kullanmıştı.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman’dan şaşırtan çıkış: Yaşlanma korkum yok

"1-1.5 AY ÇOCUKLARI SANA VERECEĞİM DEDİM"

Buzların erimesinde ilk adımı kimin attığı sorusuna açıklık getiren Roman, sürecin karşılıklı geliştiğini belirterek "Mankenlik nankör bir meslek. Tuğba'nın işlerinin iyi gitmediği zamanlar oldu. Benden biraz destek istedi. Sonra ben 'Turneye çıkacağım. 1-1.5 ay çocukları sana vereceğim' dedim, böyle böyle yaklaştık" sözleriyle aradaki iletişimin nasıl yeniden kurulduğunu anlatmıştı.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman’dan şaşırtan çıkış: Yaşlanma korkum yok

"HİÇBİR ŞEYDEN PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

"O olaylar keşke yaşanmasaydı diyor musunuz?" sorusuna yanıt veren ünlü sanatçı, "Ben hayatımda hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Çünkü onları yaşamasaydım, belki de bugünkü ben olamazdım. Her zor süreç bizim kimliğimizi, kişiliğimizi geliştiren konular aslında" diyerek geçmişte yaşananların kendisini bugünlere taşıdığını vurgulamıştı.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman’dan şaşırtan çıkış: Yaşlanma korkum yok

"HİÇ ESTETİK YAPTIRMADIM, SADECE DOZU BİRAZ AŞTIM"

Öte yandan ünlü şarkıcı, geçmişte gündem olan estetik ve botoks iddialarına da yanıt vermişti. "Yaptırdığınız estetik müdahaleler bir dönem çok konuşuldu..." sözleri üzerine konuşan Rafet El Roman, "Buna açıklık getirelim; ben hiç estetik yaptırmadım. Öyle şeyleri hiç sevmem. Hatta hastanede bir gün bile yatmadım hayatım boyunca" ifadelerini kullanmıştı.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman’dan şaşırtan çıkış: Yaşlanma korkum yok

Sadece botoks mu yaptırdığı sorusunu da açık yüreklilikle yanıtlayan ünlü isim, "Botoks yaptırdım. Daha önce de yaptırdım ama fark edilmemişti. En son biraz dozunu aşmış. Zaten artık yaptırmıyorum. Yüz şeklimi değiştiriyor, gerek yok. Ama tıp dünyasının sunduğu imkânlardan tabii ki faydalanıyorum. Mesela glutatyon, mezoterapi gibi işlemlerden..." diyerek son noktayı koymuştu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör