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Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman'dan şaşırtan çıkış: 'Yaşlanma korkum yok'
Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Rafet El Roman'dan şaşırtan çıkış: "Yaşlanma korkum yok"
Nişantaşı'nda objektiflere takılan Türk pop müziğinin usta ismi Rafet El Roman, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Pandemi döneminde yaşadığı zorlukları anlatan ve boya sıva işleriyle uğraştığını belirten ünlü sanatçı, yaşlanmakla ilgili çok konuşulacak bir çıkışa imza attı.
Giriş Tarihi: 25.10.2026 07:00
Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 07:02