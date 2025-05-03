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Estetikli halini gören tanıyamadı! Ünlü türkücü Nihat Doğan 10 yaş gençleşti

Cenk Eren, Murat Kurşun, Rafet El Roman ve Hakan Peker'in ardından ünlü türkücü Nihat Doğan da estetikli ünlüler kervanına katıldı. Nihat Doğan'ın estetikli halini görenler tanıyamadı.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 16:51 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 16:57
Estetikli halini gören tanıyamadı! Ünlü türkücü Nihat Doğan 10 yaş gençleşti

Ünlü türkücü Nihat Doğan da gençleşmek uğruna estetik doktorunun kapısını çaldı. Kaş tasarımı ve ameliyatsız yüz gençleştirme bakımı yaptıran ünlü türkücü Nihat Doğan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Estetikli halini gören tanıyamadı! Ünlü türkücü Nihat Doğan 10 yaş gençleşti

İŞTE NİHAT DOĞAN'IN YENİ GÖRÜNTÜSÜ

Nihat Doğan'ın yeni halini gören takipçileri "10 yaş gençleşmiş" yorumunda bulundu.

Estetikli halini gören tanıyamadı! Ünlü türkücü Nihat Doğan 10 yaş gençleşti

İşte estetikli diğer erkek ünlüler...

Bir dönem pek çok ünlü isme besteler veren Murat Kurşun, türküleriyle müzikseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Murat Kurşun, yüzüne botoks yaptırıyor.

Estetikli halini gören tanıyamadı! Ünlü türkücü Nihat Doğan 10 yaş gençleşti

Yüzüne estetik müdahale yaptıran meslektaşlarına destek veren Kurşun, "Bizler sahnede olan insanlarız, kendimize bakmalıyız. Benim de alnımda botoks var, derin alın çizgilerim vardı, iyi ki botoks çıkmış" demişti.

Estetikli halini gören tanıyamadı! Ünlü türkücü Nihat Doğan 10 yaş gençleşti

Halay videoları ile milyonların hafızasına kazınan 62 yaşındaki türkücü Mahmut Tuncer, de estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Yüzündeki kırışıklıklardan şikayetçi olan Mahmut Tuncer, estetik doktorunun kapısını çaldı. Tuncer'in son hali sosyal medyada olay oldu.