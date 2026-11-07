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Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel'in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…
Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel'in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…
Ekranların başarılı isimlerinden güzel oyuncu Hande Erçel, takipçilerini sevindiren yeni bir paylaşım yaptı. Sevimli dostuyla birlikte çekildiği samimi ve doğal karesini sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımına düştüğü notla kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 07.11.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 14:54