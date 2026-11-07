Trend Galeri Trend Magazin Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel'in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel'in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

Ekranların başarılı isimlerinden güzel oyuncu Hande Erçel, takipçilerini sevindiren yeni bir paylaşım yaptı. Sevimli dostuyla birlikte çekildiği samimi ve doğal karesini sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımına düştüğü notla kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 07.11.2026 14:47 Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 14:54
Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

Hem yer aldığı projelerle hem de uluslararası alanda yakaladığı popülariteyle adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, günlük hayatından kesitleri hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

Sosyal medya hesabında yüksek takipçi kitlesine sahip olan güzel oyuncu, bu kez ev halini ve sevimli dostuyla olan keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

Ünlü oyuncu, köpeğiyle birlikte çekildiği doğal ve neşeli kareyi takipçileriyle paylaştı.

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Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

İŞTE O PAYLAŞIMI!

Erçel, fotoğrafa "Daily routine" notunu düştü.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

Sadeliği ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Erçel'in sevimli dostuyla olan bu içten karesi, yayınlanır yayınlanmaz takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

KENDALL JENNER'IN ESKİ SEVGİLİSİ HANDE ERÇEL HAYRANI ÇIKMIŞTI...

Sosyal medyadaki her adımı milyonlarca takipçisi tarafından dikkatle takip edilen Hande Erçel'in güzelliği uluslararası alanda da kendinden söz ettiriyor.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

Ülkeler ötesinden gelen sürpriz bir beğeniyle konuşulan ünlü oyuncu, NBA dünyasının en popüler isimlerinden birinin radarına takıldı.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

KENDALL JENNER İLE YAŞADIĞI AŞKLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYORDU

ABD Basketbol Ligi'nin (NBA) yıldız isimlerinden Devin Booker, saha içi performansının yanı sıra magazin dünyasının da yakından tanıdığı bir sima.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

2020 yılında dünyaca ünlü model Kendall Jenner ile aşk yaşamaya başlayan Booker, 2021 yılında bu birlikteliği sosyal medyadan ilan etmişti. Birlikte katıldıkları prestijli etkinlikler, göz alıcı tatil paylaşımları, çalkantılı ayrılık ve barışma süreçleriyle sık sık manşetleri süsleyen ünlü çift, geçtiğimiz dönemde yollarını kesin olarak ayırmıştı.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

RADARINI HANDE ERÇEL'E ÇEVİRDİ!

Kendall Jenner ayrılığı sonrası özel hayatıyla pek fazla gündeme gelmeyen Devin Booker'ın son hamlesi takipçilerin gözlerinden de kaçmadı. NBA starının, güzel oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya hesabındaki paylaşımını beğenmesi ortalığı hareketlendirmişti.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

Booker'ın bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelirken, hayranlar tarafından bu etkileşimin arkasından yeni bir ilişkinin gelip gelmeyeceği büyük merak konusu olmuştu.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

Güzelliği, iddialı tarzı ve kusursuz makyajıyla her daim adından söz ettiren başarılı oyuncu, Instagram hesabından hayatının farklı anlarını yansıtan bir fotoğraf serisi de paylaşmıştı.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

"Lately, without the highlights 🧚🏻‍♀️" (Son zamanlarda, öne çıkanlar olmadan) notuyla paylaşılan gönderi, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

Doğal ve samimi anlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, asansör ve ayna karşısında verdiği pozlarla şıklığını bir kez daha kanıtlamıştı.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞMIŞTI

Hande Erçel'in peş peşe sıraladığı bu özel karelere yakın arkadaşları da kayıtsız kalmamıştı. Mihre Mutlu, gönderiye "Ma girl 🦋" yorumunu düşerken, diğer arkadaşları da kalp ve parıltı emojileriyle beğeni dolu desteklerini göstermişlerdi.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

"MASALLARDAN DOKUNMUŞ BİR PRENSES"

Dakikalar içinde on binlerce etkileşim alan fotoğraflara dünyanın dört bir yanından iltifat yağmıştı Takipçileri, başarılı oyuncu için "Güzelliğin dillere destan Handem" ve "Hayallerden ve masallardan dokunmuş bir prenses gibisin" gibi övgü dolu yorumlarda bulunmuştu.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

Erçel'in hem doğal hem de iddialı güzelliğini gözler önüne seren bu anılar serisi, sosyal medyanın en çok konuşulan magazin konularından biri olmayı başarmıştı.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

PARİS MODA HAFTASINDA DA KENDİSİNDEN SÖZ ETTİRMİŞTİ!

Televizyon projelerindeki başarılı performansları ve yer aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, magazin gündemindeki popülerliğini korumaya devam ediyor.

Yurt dışında da geniş bir kitleye ulaşan ünlü oyuncu, ekran projelerinin yanı sıra uluslararası moda etkinliklerindeki katılımıyla da adından söz ettiriyor.

Son olarak Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Hande Erçel, katıldığı defilede tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hande Erçel'den manidar paylaşım! Kitabın o sayfası dikkat çekti

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

Mavi-beyaz çizgili gömleğini ekose etek ve topuklu ayakkabılarla tamamlayan ünlü oyuncu, objektiflere şık görüntüler verdi.

Hande Erçel'in Paris'te elindeki kitaplar dikkat çekti! Tercihi bakın hangi yazardan yana oldu | Video

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

Ancak Erçel'in kombininden çok, yanında taşıdığı kitaplar merak uyandırdı.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

Kucağında iki kitapla görüntülenen oyuncunun tercihi kısa sürede gündem oldu. Erçel'in elindeki eserlerin Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk'a ait olduğu ortaya çıktı. Kitaplardan birinin "İstanbul", diğerinin ise "Masumiyet Müzesi" olması dikkat çekti.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

Ekranların sevilen ismi, sadece kariyeri ve tarzıyla değil, ailesiyle ilgili gelişmelerle de sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel, sosyal medyada yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatıyla da büyük ilgi gören isimlerden.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

Eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile sık sık paylaşımlar yapan Erçel, geçtiğimiz günlerde hamilelik haberiyle magazin gündemine tatlı bir giriş yapmıştı. Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, kızları Mavi'nin ardından ikinci kez anne- baba olacaklarını duyurmuştu.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

"ARTIK DÖRT KİŞİYİZ"

Sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaşan Gamze Erçel Yıldırım, o kareleri "Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz" notuyla paylaşmıştı.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

Hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam eden Gamze Erçel, son olarak sosyal medyada hızla yayılan "Gem-maxing" akımına dahil olmuştu.

Ev halini paylaştı, notu dikkat çekti! Hande Erçel’in sevimli dostuyla olan karesi ilgi odağı oldu…

Vücudu renkli taşlarla süsleme trendine uyan ünlü isme, kızı Mavi ve oyuncu kardeşi Hande Erçel destek vermişti.