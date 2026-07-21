Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

1990'ların pop müzik sahnesine damgasını vuran Ali Güven, "Yolcu" isimli şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. Kısa sürede büyük ilgi gören parça, listelerde üst sıralara yükselirken, gençler arasında popülerliğini artırmış ve sanatçıya geniş bir hayran kitlesi kazandırmıştı. Sahnedeki duruşu, tarzı ve enerjisiyle öne çıkan Güven, yalnızca müziğiyle değil, imajıyla da dönemin popüler figürlerinden biri olmuştu. Klipleri ve konser performanslarıyla yakından takip edilen Ali Güven, bir döneme damga vuran isimler arasında gösterilmişti.