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Evliliklerinin 10'uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

90'lı yıllara damga vuran "Hadi yine iyisin" şarkısıyla hafızalara kazınan Tayfun Duygulu, bugün eşiyle bir etkinliğe katıldı. Tayfun Duygulu ve eşi Isabella, 32 kilo verdiklerini açıkladı. Çift, evliliklerinin 10'uncu yıl dönümüne düğün yapacaklarını duyurdu. Çift fit görünümüyle ilgi topladı!

Giriş Tarihi: 21.07.2026 18:44 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 18:57
Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

Ünlü şarkıcı Tayfun, 8 Nisan 1969'da Erol - İclal Duygulu çiftinin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. 90'lı yıllara damga vuran şarkılarıyla herkesin hafızasında yer edinen şarkıcı Tayfun, özellikle "Hadi Yine İyisin" şarkısıyla yükselişe geçmişti.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

2020 yılında Bella Duygulu ile dünyaevine giren Tayfun Duygulu, bu evliliğiyle magazin mansetlerini süslemişti.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

90'lı yılların popüler şarkıcısı Tayfun Duygulu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya sayfasından yeni yaşını kutladı.

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Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

57 yaşına basan Duygulu'nun son halini gören takipçileri, "Hiç yaşını göstermiyorsun", "Hadi yine iyisin" yorumlarında bulunmuştu.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

ETKİNLİĞE KATILDILAR

Tayfun Duygulu ve eşi Isabella, bugün bir etkinliğe katıldı.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADILAR

Ünlü çift, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

EVLİLİKLERİNİN 10'UNCU YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYORLAR

Çift, evliliklerinin 10'uncu yıl dönümünü kutladığını dile getirdi. Tayfun Duygulu ve eşi, düğün yapacaklarını açıkladı.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

32 KİLO VERDİKLERİNİ AÇIKLADILAR

Ayrıca ünlü çift, toplamda 32 kilo verdiklerini açıkladı.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

FİT HALLERİYLE POZ VERDİLER

Çift, fit haliyle gazetecilere böyle poz verdi.

Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

ALİ GÜVEN 52 YAŞINDA GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIYOR

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ali Güven, "Yolcu" şarkısıyla 90'lı yıllarda adından sıkça söz ettirmişti. Uzun bir aranın ardından yeniden ortaya çıkan 52 yaşındaki sanatçı, gençlere taş çıkartan görünümüyle gündem oldu. Ali Güven'in son kareleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

1990'ların pop müzik sahnesine damgasını vuran Ali Güven, "Yolcu" isimli şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. Kısa sürede büyük ilgi gören parça, listelerde üst sıralara yükselirken, gençler arasında popülerliğini artırmış ve sanatçıya geniş bir hayran kitlesi kazandırmıştı. Sahnedeki duruşu, tarzı ve enerjisiyle öne çıkan Güven, yalnızca müziğiyle değil, imajıyla da dönemin popüler figürlerinden biri olmuştu. Klipleri ve konser performanslarıyla yakından takip edilen Ali Güven, bir döneme damga vuran isimler arasında gösterilmişti.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

Uzun bir süre gözlerden uzak kalan sanatçı, aradan geçen yıllara rağmen yeniden gündeme gelmeyi başardı.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

Sosyal medyada paylaştığı güncel fotoğraf ve videolar, hem eski hayranlarının nostalji yaşamasına hem de genç kullanıcıların dikkatini çekmesine neden oldu.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

Şimdilerde 52 yaşında olan Ali Güven, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişimini sürdürüyor.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

Ünlü ismin paylaşımlarına hayranları, "Yıllar sana uğramamış" ve "Karizma hala aynı" gibi yorumlar yaparak beğenilerini dile getirmeye devam ediyor.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

ALİ GÜVEN KİMDİR? ALİ GÜVEN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Ali Güven, 1974 yılında Almanya'nın Nürnberg kentinde dünyaya geldi. Türk pop şarkıcısı.

11 yaşında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. İlkokuldan sonra konservatuvarı kazanan Ali Güven, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Çalgı Eğitimi Bölümü'nü bitirdi.

Konservatuvarda okuduğu yıllarda barlarda program yapan Ali Güven, Hakan Peker ve Feyyaz Kuruş tarafından keşfedildi. 2023 yılı itibarıyla sanatçı 7 albüm ve 2 single sahibidir. Gitar, Tanbur, Ney, Ud ve Perküsyon'u iyi derecede çalmaktadır. Albümlerindeki şarkıların tamamını kendisi yapmış olan Ali Güven, diğer sanatçılara da çok sayıda beste vermiştir.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

İşte uzun süredir ortalarda olmayan ve yıllar sonra ortaya çıkan diğer ünlü isimler...

BORA GENCER

Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Bora Gencer, yıllar sonra ortaya çıktı.Uzun süredir Bodrum'da yaşayan 90'ların sevilen sanatçısı Bora Gencer, Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

Yeni albümünde Barış Manço'nun 'Müsadenizle Çocuklar' adlı şarkısını yeniden cover'layan Gencer, bakın neler söylemişti.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

Bora Gencer, 90'lı yıllarda döneme damgasını vurmuş bir şarkıcıydı.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

BORA GENCER KİMDİR?

Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. Babası ünlü caz piyanisti İlham Gencer'dir.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

İlköğretim hayatının ardından 7 sene boyunca konservatuar eğitimi aldı.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

Annesini 1991 senesinde bir trafik kazasında kaybetti.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa da adım attı.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

Birçok dizide ve sinema filmlerinde rol aldı. Radyo programı sunuculuğu yaptı.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

2008 yılında Hülya Yaman ile evlenen sanatçının bir oğlu bulunmaktadır.

Evliliklerinin 10’uncu yılını kutluyorlar! Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!

Müzisyen Bora Gencer ile 13 yıldır evli olduğu Hülya Gencer, birlikteliklerini tek celsede sonlandırmıştı.