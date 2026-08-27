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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy'un zaferi kutlama anları viral oldu! 

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u eleyerek tur atlayan Fenerbahçe'nin başarısı magazin dünyasında geniş yankı buldu. Fanatik bir Fenerbahçeli olan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy'un heyecan dolu anlarını ise eşi Begüm Öner sosyal medya hesabından paylaştı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 27.08.2026 14:17 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 14:39
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy’un zaferi kutlama anları viral oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Fransa deplasmanında Olimpik Lyon ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy’un zaferi kutlama anları viral oldu!

Kadıköy'de oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, deplasmandaki çekişmeli mücadeleyi 2-1 kazanarak toplamda 3-2'lik skor avantajıyla adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmayı başardı.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy’un zaferi kutlama anları viral oldu!

Hakemin son düdüğü çalmasıyla birlikte camia genelinde büyük bir gurur ve coşku yaşandı.

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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy’un zaferi kutlama anları viral oldu!

MAGAZİN VE SANAT DÜNYASINDA BÜYÜK COŞKU

Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi biletini alması, futbolseverlerin yanı sıra sanat ve magazin dünyasında da geniş yankı buldu. Fenerbahçe sevdasıyla bilinen çok sayıda ünlü isim, sosyal medya hesapları üzerinden tebrik mesajları yayımlayarak bu tarihi ana ortak oldu. Camianın uzun süredir beklediği bu başarı, ünlü isimlerin paylaşımlarıyla dijital platformlarda kısa sürede gündem oluşturdu.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy’un zaferi kutlama anları viral oldu!

CEYHUN FERSOY HEYECANINA ENGEL OLAMADI

Galibiyet coşkusunu en sıra dışı şekilde yaşayan isim ise oyuncu Ceyhun Fersoy oldu.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy’un zaferi kutlama anları viral oldu!

Fanatik Fenerbahçeli kimliğiyle tanınan Fersoy, karşılaşmanın sona ermesinin ardından yaşadığı sevinç patlamasını kontrol etmekte zorlandı.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy’un zaferi kutlama anları viral oldu!

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte üzerindeki kıyafetlere aldırmadan kendini havuza atan ünlü oyuncu, unutulmaz bir kutlamaya imza attı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy'un zaferi kutlama anları viral oldu | Video

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy’un zaferi kutlama anları viral oldu!

Ceyhun Fersoy'un sosyal medya hesabından paylaştığı havuza atlama videosu kısa sürede yüksek etkileşim sayılarına ulaştı.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy’un zaferi kutlama anları viral oldu!

Takımının Şampiyonlar Ligi'ne yükselişini coşkuyla karşılayan oyuncunun bu anları, takipçileri ve futbolseverler tarafından tebrik yorumlarıyla karşılandı.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy’un zaferi kutlama anları viral oldu!

Magazin dünyasının diğer isimleri mutluluklarını bakın nasıl paylaştı!

BORA CENGİZ

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy’un zaferi kutlama anları viral oldu!

PELİN AKİL

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy’un zaferi kutlama anları viral oldu!

MERVE ÖZBEY

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy’un zaferi kutlama anları viral oldu!

FURKAN KIZILAY

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy’un zaferi kutlama anları viral oldu!

OĞUZHAN KOÇ

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy’un zaferi kutlama anları viral oldu!

ESER YENENLER

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy’un zaferi kutlama anları viral oldu!

BEKİR AKSOY

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy’un zaferi kutlama anları viral oldu!

İBRAHİM KUTLUAY

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy’un zaferi kutlama anları viral oldu!

DERYA ULUĞ

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy’un zaferi kutlama anları viral oldu!

BURAK SERGEN

Haber Girişi Gözde Nur - Editör