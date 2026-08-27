Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy'un zaferi kutlama anları viral oldu! 

MAGAZİN VE SANAT DÜNYASINDA BÜYÜK COŞKU

Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi biletini alması, futbolseverlerin yanı sıra sanat ve magazin dünyasında da geniş yankı buldu. Fenerbahçe sevdasıyla bilinen çok sayıda ünlü isim, sosyal medya hesapları üzerinden tebrik mesajları yayımlayarak bu tarihi ana ortak oldu. Camianın uzun süredir beklediği bu başarı, ünlü isimlerin paylaşımlarıyla dijital platformlarda kısa sürede gündem oluşturdu.