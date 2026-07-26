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Filenin Sultanları'nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makao şehrinde oynanan 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Dünyayı sallayan yıldızlarımızın çocukluk fotoğrafları da ortaya çıktı. İşte o isimler ve çocuklukları...

Giriş Tarihi: 26.07.2026 18:53 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 19:47
Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

2023 yılında elde ettiği ilk Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından bir kez daha zirveye çıkan Filenin Sultanları, organizasyonda ikinci kez kupanın sahibi olarak Türk voleyboluna bir tarihi başarı daha kazandırdı.

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

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Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi Finali'nde, güçlü rakibi Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Elde ettikleri bu tarihi başarıyla milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları, Türk voleybolunun gücünü ve uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir."

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

"Ay-yıldızlı formamızla sahaya koydukları azim, inanç ve mücadele ruhuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil eden sporcularımıza, teknik ekibimize, Türkiye Voleybol Federasyonumuza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Filenin Sultanları'nın ikinci kez kazandığı bu şampiyonluğun, gelecek nesil sporcularımıza ilham kaynağı olacağına inanıyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum."

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

Öte yandan ay-yıldızlılarda Melissa Vargas "En Değerli Oyuncu" (MVP) seçildi.

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

Melissa Vargas'ı n ödülü aldığı anlar da kamerala böyle yansıdı.

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

Vargas'ın ödülü için sahneye davet edildiği anlar da dikkat çekiciydi.

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

En değerli oyuncu seçilen Melissa Vargas şampiyonluğu böyle kutladı!

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

İŞTE FİLENİN SULTANLARININ ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI

Peki siz şampiyon olan Filenin Sultanları'nın çocukluk hallerini görmüş müydünüz? İşte sizler için derlediğimiz oyuncularımızın çocukluk halleri...

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

Milli voleybolcumuz Cansu Özbay'ın çocukluk fotoğrafı.

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

Gizem Örge'nin yapay zekayla hazırlanmış çocukluk paylaşımı.

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

İlkin Aydın'ın çocukluğu....

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

Elif Şahin'in çocukluğundan bir kare!

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

Şampiyon olan takımımızın kadrosunda yer alan Hande Baladın'ın çocukluk fotoğrafı...

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

Zehra Güneş de çocukluk fotoğrafıyla ilgi toplamıştı.

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

İşte Zehra Güneş'in bebeklik halleri!

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un çocukluk yıllarına ait antreman öncesi fotoğrafı.

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

Ebrar Karakurt ve Derya Cebecioğlu'nun dostluğu da çocukluk yıllarına dayanıyor.

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

İşte Ebrar Karakurt ve Derya Cebecioğlu başarı sonrası verdikleri poz!

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Melissa Vargas, gösterdiği başarılı performansla hem Türkiye'nin hem de dünya voleybolunun en dikkat çeken sporcuları arasında yer alıyor. Güçlü smaçları, etkili servisleri ve kritik anlarda ortaya koyduğu oyunla adından söz ettiren Vargas, sahadaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

Tam adı Melissa Teressa Vargas Abreu olan milli voleybolcu, 16 Ekim 1999'da Küba'nın başkenti Havana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren voleybola ilgi duyan Vargas, yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekerek kariyerinde önemli başarılara imza attı.

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

1,94 metre boyundaki Melissa Vargas'ın ailesi de Küba kökenli. Başarılı voleybolcunun annesi ve babası Kübalı olup, Vargas çocukluk yıllarını Havana'da ailesiyle birlikte geçirdi.

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

Melissa Vargas'ın annesi, Havana doğumlu bir Kübalıdır. Başarılı voleybolcu, verdiği röportajlarda annesinin kariyerindeki en büyük destekçilerinden biri olduğunu dile getirirken, aile çocukluk yıllarında Havana'da ekonomik zorluklarla mücadele ettiklerini de paylaşmıştır.

Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

Melissa Vargas ve annesinin geçmiş yıllara ait karesi ortaya çıktı. Anne-kızın birlikte yer aldığı nostaljik fotoğraf kısa sürede ilgi gördü.