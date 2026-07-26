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Filenin Sultanları'nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...
Filenin Sultanları'nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makao şehrinde oynanan 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Dünyayı sallayan yıldızlarımızın çocukluk fotoğrafları da ortaya çıktı. İşte o isimler ve çocuklukları...
Giriş Tarihi: 26.07.2026 18:53
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 19:47