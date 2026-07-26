Filenin Sultanları’nın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! O zamanın minikleri şimdi dünyayı sallayan şampiyonlar...

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi Finali'nde, güçlü rakibi Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Elde ettikleri bu tarihi başarıyla milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları, Türk voleybolunun gücünü ve uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir."