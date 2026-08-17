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Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...
Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...
Şarkılarıyla sahnelerin tozunu attıran ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, bu kez tatil beldesinde sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Jet ski üzerindeki yetenekleriyle rüzgar gibi esen Tilbe, su üstündeki aksiyon dolu anlarıyla sosyal medyada adeta fırtına estirdi.
Giriş Tarihi: 17.08.2026 12:33
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 12:37