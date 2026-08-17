Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

Bu heyecan dolu anlarla gündeme gelen sanatçı, geçtiğimiz haftalarda 60 yaşına basmıştı. Yeni yaşını karşılayan ünlü isim, yılların üzerindeki etkilerini esprili bir dille ifade ederek, "İnsan yaş aldıkça yavaşlıyor" sözleriyle dikkat çekmişti.

Tilbe konser sırasında doğum gününü kutlayan hayranlarına, "İyi ki doğmuşum. Aslında gücüme gidiyor azalıyor ya zamanım. Yaşım ilerledikçe kafam bozuluyor kutlarken. 60'ım ama bir taşım Allah'a bin şükür. Valla hiç bakmıyorum kendime, bir aynada bakıyorum. İnsan yavaşlıyor yaşı ilerledikçe. 30'unda gibi olmuyor. Telefonun şarjı var ama dolu değil gibi" demişti.