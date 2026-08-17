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Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

Şarkılarıyla sahnelerin tozunu attıran ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, bu kez tatil beldesinde sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Jet ski üzerindeki yetenekleriyle rüzgar gibi esen Tilbe, su üstündeki aksiyon dolu anlarıyla sosyal medyada adeta fırtına estirdi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 17.08.2026 12:33 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 12:37
Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...


Sahnelerin ve magazin dünyasının en renkli isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe, kendine özgü tavırlarıyla gündemden düşmemeye devam ediyor.

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra samimi açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettiren Yıldız Tilbe, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı "Yüzme bilmiyorum" itirafıyla sevenlerini şaşırtmıştı.

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

Her adımıyla takipçilerini şaşırtmayı başaran ünlü sanatçı, bu kez de tatilinde sergilediği cesur performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

Ancak ünlü sanatçının sosyal medyaya düşen son görüntüleri ezberleri tamamen bozdu.

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

Tatil beldesinde jet ski'nin başına geçen Tilbe, su üzerindeki hakimiyeti ve cesur hamleleriyle adeta dalgalara meydan okudu.

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

Geçmişteki yüzme açıklamasını unutturan ve aksiyon dolu anlarıyla göz dolduran sanatçı, jet ski üzerindeki hünerleriyle rüzgar gibi esti.

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

Deniz üstündeki ustalığı ve rahat tavırlarıyla izleyenlerden tam not alan Tilbe'nin o heyecan dolu anları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada viral oldu.

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

Bu heyecan dolu anlarla gündeme gelen sanatçı, geçtiğimiz haftalarda 60 yaşına basmıştı. Yeni yaşını karşılayan ünlü isim, yılların üzerindeki etkilerini esprili bir dille ifade ederek, "İnsan yaş aldıkça yavaşlıyor" sözleriyle dikkat çekmişti.

Tilbe konser sırasında doğum gününü kutlayan hayranlarına, "İyi ki doğmuşum. Aslında gücüme gidiyor azalıyor ya zamanım. Yaşım ilerledikçe kafam bozuluyor kutlarken. 60'ım ama bir taşım Allah'a bin şükür. Valla hiç bakmıyorum kendime, bir aynada bakıyorum. İnsan yavaşlıyor yaşı ilerledikçe. 30'unda gibi olmuyor. Telefonun şarjı var ama dolu değil gibi" demişti.

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

Tilbe'nin kendine has benzetmesi olan "Telefonun şarjı var ama dolu değil gibi" ifadeleri ise izleyenleri güldürmüştü.

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

Peki diğer ünlü isimlerin doğum tarihlerini biliyor musunuz?

GÖNÜL YAZAR

12 Ağustos 1936

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

AJDA PEKKAN

12 Şubat 1946

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

BÜLENT ERSOY

9 Haziran 1952

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

BANU AKLAN

1 Nisan 1958

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

CEYDA ATEŞ

14 Ekim 1988

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

DEMET AKALIN

23 Nisan 1972

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

MEHMET ASLANTUĞ

25 Eylül 1961

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

KENAN İMİRZALIOĞLU

18 Haziran 1974

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 Aralık 1947

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

EBRU ŞALLI

15 Ocak 1977

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

İBRAHİM TATLISES

1 Ocak 1952

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

HÜLYA AVŞAR

10 Ekim 1963

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

MERVE BOLUĞUR

16 Eylül 1987

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

SİBEL CAN

1 Ağustos 1970

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

SERDAR ORTAÇ

16 Şubat 1970

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı...

PERİHAN SAVAŞ

14 Haziran 1957