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Fulya Zenginer oğlu Milan'ın yeni yaşını böyle kutladı! "En büyük sancım, en uykusuz gecem..."

'Küçük Kadınlar' dizisinde Yeliz'i canlandıran Fulya Zenginer, aşk yaşadığı Küntay Evren ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Oyunculuğa ara veren Zenginer, şimdilerde vaktinin çoğunluğunu oğlu Milan ile geçiriyor. Son olarak Fulya Zenginer 3 yaşına basan oğlunun doğum gününü kutladı.

PINAR EFE
Giriş Tarihi: 24.05.2025 14:17 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 15:22
Fulya Zenginer oğlu Milan’ın yeni yaşını böyle kutladı! En büyük sancım, en uykusuz gecem...

"Küçük Kadınlar" dizisindeki 'Yeliz' karakterini canlandıran Fulya Zenginer, 2019 yılında Küntay Evren ile hayatını birleştirdi.

Fulya Zenginer oğlu Milan’ın yeni yaşını böyle kutladı! En büyük sancım, en uykusuz gecem...

Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 2013 yılında ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Fulya Zenginer oğlu Milan’ın yeni yaşını böyle kutladı! En büyük sancım, en uykusuz gecem...

Milan adında oğullarını kucaklarına alan çift, zaman zaman sosyal medyadan da yaptıkları paylaşımlarla beğeni kazanıyor.

Fulya Zenginer oğlu Milan’ın yeni yaşını böyle kutladı! En büyük sancım, en uykusuz gecem...

Zenginer geçen günlerde İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme evinde video çekerken yakalanmıştı. Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Fulya Zenginer Evren'in yaşadığı korku dolu anlar da kameraya yansımıştı.

Fulya Zenginer oğlu Milan’ın yeni yaşını böyle kutladı! En büyük sancım, en uykusuz gecem...

Kameraya yansıyan görüntülerde, Zenginer'in kararlılıkla çocuğunun güvenliğini sağlamaya çalıştığı görülmüştü.