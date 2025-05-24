Trend Galeri Trend Magazin Fulya Zenginer oğlu Milan'ın yeni yaşını böyle kutladı! "En büyük sancım, en uykusuz gecem..."

Fulya Zenginer oğlu Milan'ın yeni yaşını böyle kutladı! "En büyük sancım, en uykusuz gecem..."

'Küçük Kadınlar' dizisinde Yeliz'i canlandıran Fulya Zenginer, aşk yaşadığı Küntay Evren ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Oyunculuğa ara veren Zenginer, şimdilerde vaktinin çoğunluğunu oğlu Milan ile geçiriyor. Son olarak Fulya Zenginer 3 yaşına basan oğlunun doğum gününü kutladı.