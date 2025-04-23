Oyuncu Fulya Zenginer depreme çekim yaparken yakalandı! Bağırarak çocuğuna böyle koştu | Video

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, Silivri merkezli yaşanan depreme evinde içerik çekerken yakalandı. Sosyal medyada sıkça paylaştığı günlük yaşam kesitlerine bir yenisini eklemek isterken, beklenmedik bir şekilde sarsıntı başladı. Zenginer’in yaşadığı panik ve anne refleksiyle ilk iş olarak çocuğunun odasına koşması, takipçilerini hem duygulandırdı hem de düşündürdü. O anlar, sabitlenmiş telefon kamerasına da saniye saniye yansıdı.