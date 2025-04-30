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"Temizliği neden sen yapıyorsun" yorumları olay oldu! Fulya Zenginer verdiği cevapla genç takipçilerine örnek oldu!
"Temizliği neden sen yapıyorsun" yorumları olay oldu! Fulya Zenginer verdiği cevapla genç takipçilerine örnek oldu!
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depreme evinde video çekerken yakalanan oyuncu Fulya Zenginer, bu kez temizlik yorumlarıyla gündeme geldi. Zenginer, son sosyal medya paylaşımında, "Neden temizliği sen yapıyorsun?" yorumlarına ders niteliğinde bir cevap verdi.
Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 10:08