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"Temizliği neden sen yapıyorsun" yorumları olay oldu! Fulya Zenginer verdiği cevapla genç takipçilerine örnek oldu!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depreme evinde video çekerken yakalanan oyuncu Fulya Zenginer, bu kez temizlik yorumlarıyla gündeme geldi. Zenginer, son sosyal medya paylaşımında, "Neden temizliği sen yapıyorsun?" yorumlarına ders niteliğinde bir cevap verdi.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:08 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 10:08
Temizliği neden sen yapıyorsun yorumları olay oldu! Fulya Zenginer verdiği cevapla genç takipçilerine örnek oldu!

'Küçük Kadınlar'dan 'Ölümüne Aşk'a kadar birçok projede yer alan Fulya Zenginer, sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor.

Temizliği neden sen yapıyorsun yorumları olay oldu! Fulya Zenginer verdiği cevapla genç takipçilerine örnek oldu!

Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Zenginer, son olarak ilginç bir konuyla gündeme geldi.

Temizliği neden sen yapıyorsun yorumları olay oldu! Fulya Zenginer verdiği cevapla genç takipçilerine örnek oldu!

Evinde temizlik yaptığı zaman zaman hesabından paylaşan Fulya Zenginer, bazı takipçilerinden "Temizliği neden sen yapıyorsun" yorumları alıyordu.

Temizliği neden sen yapıyorsun yorumları olay oldu! Fulya Zenginer verdiği cevapla genç takipçilerine örnek oldu!

Zenginer takipçilerinin bu yorumlarına karşılık, "Yeni ev temizliği. Sosyal medyada ne zaman temizlik yaptığım ya da kendi işim için çoook çalıştığım bi an paylaşsam 'sen neden yapıyorsun?' tepkileri alıyorum. Başkaları yapsın, çalışanların vs…İşte tam da bu duyguya karşıyım. Sosyal medyanın özellikle de genç insanlarda yarattığı 'emeksiz kazanım' güzeldir , mümkündür, hakkındır etkisini tersine çevirmek istiyorum. Emek vermek , elde etmek , elde ettiklerini parlatmak en güzeli." yanıtını verdi. Zenginer verdiği bu cevapla adeta genç takipçilerine örnek oldu.

Temizliği neden sen yapıyorsun yorumları olay oldu! Fulya Zenginer verdiği cevapla genç takipçilerine örnek oldu!

Öte yandan geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sırasında evinde video çeken Zenginer, o dakikaları sosyal medya hesabından "Fazla sallamadı, abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir…" notuyla paylaşmıştı.