"Temizliği neden sen yapıyorsun" yorumları olay oldu! Fulya Zenginer verdiği cevapla genç takipçilerine örnek oldu!

Zenginer takipçilerinin bu yorumlarına karşılık, "Yeni ev temizliği. Sosyal medyada ne zaman temizlik yaptığım ya da kendi işim için çoook çalıştığım bi an paylaşsam 'sen neden yapıyorsun?' tepkileri alıyorum. Başkaları yapsın, çalışanların vs…İşte tam da bu duyguya karşıyım. Sosyal medyanın özellikle de genç insanlarda yarattığı 'emeksiz kazanım' güzeldir , mümkündür, hakkındır etkisini tersine çevirmek istiyorum. Emek vermek , elde etmek , elde ettiklerini parlatmak en güzeli." yanıtını verdi. Zenginer verdiği bu cevapla adeta genç takipçilerine örnek oldu.