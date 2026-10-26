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Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...
Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...
Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan 36'ncı yaşını kutlarken, eşi Sara Gündoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı Manchester City detaylı kareler ve romantik mesajı magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.
Giriş Tarihi: 26.10.2026 07:28
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 07:34