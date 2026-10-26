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Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan 36'ncı yaşını kutlarken, eşi Sara Gündoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı Manchester City detaylı kareler ve romantik mesajı magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

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Giriş Tarihi: 26.10.2026 07:28 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 07:34
Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

Galatasaray forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan 36 yaşına girdi.

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

Yıldız futbolcunun eşi Sara Gündoğan, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla eşinin yeni yaşını kutladı.

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

Paylaşımında İlkay Gündoğan'ın geçmişte Manchester City formasıyla kazandığı kupaların önünde çekilen karelerine yer veren Sara Gündoğan, gönderisine "Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun" notunu düştü.

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Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

Tecrübeli futbolcunun Manchester City dönemindeki büyük başarılarına ve kupalarına atıfta bulunan bu nostaljik kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

2022 yılının Mayıs ayında Danimarka'da nikah masasına oturan ve ardından Balıkesir'de görkemli bir düğün yapan çift, mutlu evliliklerini üç çocukla taçlandırdı.

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

Çiftin Kais, Ella ve Nisan 2026'da dünyaya gelen minik bebekleri Kian olmak üzere üç çocukları bulunuyor.

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

Peki yeşil sahaların yıldız isimlerinin eşlerini ve sevgililerini tanıyor musunuz?

MARCO ASENSİO VE SEVGİLİSİ LAVİNİA LEONHARD

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

HAKAN ÇALHANOĞLU VE EŞİ SİNEM ÇALHANOĞLU

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

CENK TOSUN VE EŞİ ECE AKGÜRBÜZ

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

CENGİZ ÜNDER VE EŞİ BİLGE YENİGÜL

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

OZAN TUFAN VE EŞİ ROJİN TUFAN

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

OSİMHEN VE SEVGİLİSİ STEFANİE LADEWİG

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

DRİES MERTENS VE EŞİ KATRİN KERKHOFS

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

NECİP UYSAL VE EŞİ NUR UYSAL

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

CENK ÖZKAÇAR VE EŞİ HİRA NUR KASATURA

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

MARİO LEMİNA VE EŞİ FANNY NEGUESHA

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

SAMET AKAYDIN VE EŞİ HAZAL ÇAĞLAR

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

BATUHAN KÖR VE EŞİ ELİF YILMAZ

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

BARIŞ TELLİ VE EŞİ RÜMEYSA ÇELİK

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

MAURO ICARDİ VE SEVGİLİSİ CHINA SUAREZ

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

ANDERSON TALİSCA VE SEVGİLİSİ CAROLAİNE FREİTAS

Galatasaraylı İlkay Gündoğan 36 yaşında: Eşinden Manchester City kupaları önündeki romantik kutlama...

İRFAN CAN KAHVECİ VE EŞİ GÖZDE KAHVECİ

Haber Girişi Gözde Nur - Editör