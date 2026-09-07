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Galatasaray'ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan'dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…
Giriş Tarihi: 07.09.2026 10:34
Galatasaray'ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan'dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…
2025 yılında Galatasaray'a transfer olarak sergilediği performansla taraftarların kısa sürede sevgilisi haline gelen İlkay Gündoğan, bu kez saha dışındaki dev hamlesiyle adından söz ettirdi. Uzun süredir Göktürk'te yaşayan başarılı futbolcu, kesenin ağzını açarak yeni bir ev satın aldı.