Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

GÖKTÜRK GÜNLERİ GERİDE KALDI

Uzun süredir Göktürk'te yaşayan İlkay Gündoğan, ailesiyle birlikte şehrin merkezine daha yakın bir noktaya geçiş yapma kararı aldı.İtalyan model ve sunucu Sara Arfaoui ile 2022 yılında hayatını birleştiren deneyimli futbolcu, geçtiğimiz nisan ayında üçüncü çocuğu Kian Leone'nin doğumuyla büyük bir sevinç yaşamıştı. Kais ve Ella'nın ardından kalabalıklaşan aile için hastanelere, sosyal alanlara ve ulaşım akslarına yakınlık öncelikli bir kriter haline geldi.