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Haberler Galeri Magazin Galatasaray'ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan'dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…
Giriş Tarihi: 07.09.2026 10:34

Galatasaray'ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan'dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

2025 yılında Galatasaray'a transfer olarak sergilediği performansla taraftarların kısa sürede sevgilisi haline gelen İlkay Gündoğan, bu kez saha dışındaki dev hamlesiyle adından söz ettirdi. Uzun süredir Göktürk'te yaşayan başarılı futbolcu, kesenin ağzını açarak yeni bir ev satın aldı.

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Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

Yeşil sahalardaki tecrübesi ve liderlik özellikleriyle tanınan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, yalnızca spor kariyeriyle değil, özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

İstanbul'daki yaşamını ailesinin güncel ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendiren başarılı futbolcu, son dönemde konut tercihinde önemli bir değişikliğe gitti.

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Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

GÖKTÜRK GÜNLERİ GERİDE KALDI

Uzun süredir Göktürk'te yaşayan İlkay Gündoğan, ailesiyle birlikte şehrin merkezine daha yakın bir noktaya geçiş yapma kararı aldı.İtalyan model ve sunucu Sara Arfaoui ile 2022 yılında hayatını birleştiren deneyimli futbolcu, geçtiğimiz nisan ayında üçüncü çocuğu Kian Leone'nin doğumuyla büyük bir sevinç yaşamıştı. Kais ve Ella'nın ardından kalabalıklaşan aile için hastanelere, sosyal alanlara ve ulaşım akslarına yakınlık öncelikli bir kriter haline geldi.

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Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

Takvim'de yer alan habere göre, büyüyen ailesinin konforunu ön planda tutan Gündoğan, Zincirlikuyu'da bulunan ünlü bir rezidansı tercih etti. Başarılı orta sahanın bu lüks daire için yaklaşık 250 milyon TL harcadığı öğrenildi.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

YATIRIM AĞI ÇOK YÖNLÜ GENİŞLİYOR

Saha dışındaki finansal hamleleriyle öne çıkan İlkay Gündoğan'ın gayrimenkul yatırımları yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmıyor. Memleketi Balıkesir'de çok sayıda gayrimenkulü bulunan milli futbolcu, geçtiğimiz haziran ayında spor dünyasında da ses getiren bir yatırıma imza atmıştı. Fransa'nın köklü kulüplerinden Montpellier HSC'nin hissedarları arasına katılan yıldız isim, hem futbol kariyerini hem de yatırım ağını kararlılıkla yönetmeye devam ediyor.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

Peki siz diğer ünlü isimlerin dikkat çeken evlerini daha önce görmüş müydünüz

BURAK ÖZÇİVİT-FAHRİYE EVCEN

Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında dillere destan bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

Mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran ünlü çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ın doğumuyla anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Aile mutlulukları ise 2023 yılında dünyaya gelen ikinci oğulları Kerem ile katlanarak büyüdü.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

Başarılı kariyerleri ve uyumlu evlilikleriyle yıllardır ilgi odağı olmayı sürdüren ikili, mutlu aile yaşantılarıyla da adlarından söz ettiriyor.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

Ünlü çift son olarak lüks eviyle gündeme geldi. Fahriye Evcen, zaman zaman evinden paylaşım yaparak zevkini gözler önüne seriyor.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN AŞK YUVASI...

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

SAFİYE SOYMAN

Her daim enerjik halleri, dillere pelesenk olan şarkıları ve yakın dostları ile olan eğlenceli diyaloglarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Safiye Soyman, bu kez yaşam alanıyla adından söz ettirdi. İstanbul'daki lüks evinin kapılarını açan ünlü sanatçı, muazzam Boğaz manzarası ve zevkle döşenmiş detaylarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

İÇİNDEN HUZUR FIŞKIRIYOR!

Renkli kişiliğini evinin her köşesine yansıtan Safiye Soyman'ın saray yavrusunu andıran konutu, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

Şık detayların, ışıltılı aksesuarların ve büyüleyici deniz manzarasının hakim olduğu eve hayran kalan takipçileri yorum yağdırdı.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

Ünlü ismin paylaşımına, "Harika bir ev", "Bu evde insanın ömrü uzar, huzur bulur", "Tam Safiye Soyman'ın tarzı, çok güzel döşenmiş" şeklinde binlerce övgü dolu yorum geldi.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

SEDA SAYAN

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, hem projeleriyle, hem de özel hayatıyla magazin manşetlerini süslemeyi başarıyor. Ünlü şarkıcı Seda Sayan meslektaşı Çağlar Ökten'le 24 Nisan 2022 yılında hayatını birleştirdi.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

4 MİLYON DOLARLIK VİLLASI GÜNDEME OTURDU!

Ünlü şarkıcının genç eşiyle yaşadığı 4 milyon dolarlık lüks villası görenleri büyüledi.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

Ünlü sanatçının zevkle döşenmiş evi kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık evi | Video

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

KIVANÇ TATLITUĞ VE BAŞAK DİZER

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in kütük evi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğal yapısı ve zarif dekorasyonuyla öne çıkan yaşam alanı, kullanıcılar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Tatlıtuğ ailesinin birlikte yaşadığı ev ise estetik detayları, modern tasarımı ve zarif atmosferiyle kısa sürede büyük ilgi görerek dikkatleri üzerine topladı.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

Stil danışmanı Başak Dizer'in kendine has zevki, evin dekorasyonunda da açıkça hissediliyor.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

Bir moda dergisi çekimini andıran ev, özel üretim oturma grupları ve titizlikle seçilen mobilyaları sayesinde dikkat çekici ve özgün bir ambiyans kazandı.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

Özenle tercih edilen tablolar ve dekoratif aksesuarlar, mekâna farklı bir ruh kazandırarak evin genel havasını baştan sona yenilemiş durumda.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

Çiftin evinde modern detaylarla vintage parçaların yakaladığı dengeli uyum öne çıkıyor. Farklı dönemlere ait bu dokuların birleşimi, yaşam alanına hem samimi bir sıcaklık hem de güçlü bir stil kimliği kazandırıyor.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

Dekorasyonda pop-art etkileriyle birlikte doğadan esinlenen renkli ve enerjik parçalar ön plana çıkıyor.

Galatasaray’ın yıldızı kesenin ağzını açtı! Futbolcu İlkay Gündoğan’dan dev yatırım: Yeni evini bakın nereden aldı…

Pop-art stilinin en dikkat çekici yansımalarından biri, evin koridor kısmında kendini gösteriyor.

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