Trend Galeri Trend Magazin ‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gece saat 12.00'de etkinlikten ayrılan oyuncuya, basın mensuplarının "Geceyi erken terk ettiniz" sözleri üzerine verdiği yanıt ise gülümsetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 12.11.2026 18:24
‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı ve Gecenin Ucunda gibi projelerde rol alan başarılı oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile evlenmişti.

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

Ünlü çift, dünyaya gelen oğulları Aziz'in doğumuyla evliliklerini yeni bir mutlulukla taçlandırdı.

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

Anneliğin tadını çıkaran Neslihan Atagül, oğluyla geçirdiği samimi anları da zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve annelik heyecanını her fırsatta dile getiren güzel oyuncu, bu kez takipçilerini adeta mest eden yepyeni bir kareyle çıkmıştı.

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

Büyüleyici bir deniz manzarasının karşısına geçen Neslihan Atagül, minik oğlu Aziz'in o huzur dolu anlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu samimi paylaşım, magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

Daha önce yaptığı o paylaşımla gündem olan Neslihan Atagül, bugün kitabının lansmanında gazetecilerle bir araya geldi.

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

Bir etkinlikte objektiflere yansıyan Atagül, gece yarısı mekândan ayrılırken gazetecilerin "Geceyi erken terk ettiniz" yorumuyla karşılaştı.

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

Ünlü oyuncunun bu sözlere verdiği esprili karşılık, gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

Neslihan Atagül'le gazeteciler arasındaki o diyalog da izleyenleri güldürdü.

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

Anne olduktan sonra hayatındaki değişimleri samimi bir şekilde anlatan Neslihan Atagül, hem annelik heyecanıyla hem de doğal tavırlarıyla gündeme geldi.

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

Lansmanda gazetecilerle bir araya gelen oyuncu, kendisine o sözlerle karşılık veren gazeteciye yine esprili bir dille cevap verdi. Oyuncu, "Gece 12:30 geceyi erken terk ettiniz diyorsun, ama benim çoluğum çocuğum var arkadaşlar. Önceden olsaydı sabaha kadar eğlenirdim. Benim için erken bir saat değil." ifadelerini kullandı.

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

'Geceyi erken terk ettiniz' sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA