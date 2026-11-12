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‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı
‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gece saat 12.00'de etkinlikten ayrılan oyuncuya, basın mensuplarının "Geceyi erken terk ettiniz" sözleri üzerine verdiği yanıt ise gülümsetti.
Giriş Tarihi: 12.11.2026 18:24