Genç şarkıcı Mutlu Kaya adeta küllerinden yeniden doğdu! Eski sevgilisi başından vurdu, engelli kaldı ama Mutlu Kaya azmetti, başardı...
Katıldığı ses yarışmasında güzelliği ve sesi ile herkesi kendine hayran bırakmıştı Mutlu Kaya... Yarışmanın jürisi de olan Sibel Can'a benzerliği ile dikkat çeken Mutlu Kaya'nın güzel günleri 2015 yılında Diyarbakır'da eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulduğu gün kabusa dönüşmüştü. Uzun süre yaşam mücadelesi vererek hayata tutunan Mutlu Kaya, yaşama sevincini hiç yitirmedi ve başardı. Adeta küllerinden yeniden doğan Mutlu Kaya 9 yıl sonra yeni şarkısı ile geri döndü. İşte Mutlu Kaya'nın son hali...
Giriş Tarihi: 27.10.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:16