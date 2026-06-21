Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi'nin Babalar Günü'nü o tatlı karelerle kutladı! "İlk Babalar Günü'n kutlu olsun"

"KIZININ KALBİNE DOKUNAN BİR BABA"

Kızı Ayşe Elisa ile ilk defa Babalar Günü'nü kutlayan Okan Turan'ın o heyecanına eşi Katre Turan'da dahil oldu. Turan, sosyal medya hesabından eşinin Babalar Günü'nü baba-kızın karelerini, "Sadece yanında olan değil, sevgisiyle, şefkatiyle, sabrıyla kızının kalbine dokunan bir baba oldun. Kızımızın hayatındaki en büyük şanslardan biri senin gibi bir babaya sahip olmak. Onun gözlerindeki sevgiyi, sana bakışını ve senin ona verdiğin güveni izlemek benim için dünyanın en güzel manzarası. İlk babalar günün kutlu olsun" notuyla kutladı.