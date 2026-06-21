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Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi'nin Babalar Günü'nü o tatlı karelerle kutladı! "İlk Babalar Günü'n kutlu olsun"
Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi'nin Babalar Günü'nü o tatlı karelerle kutladı! "İlk Babalar Günü'n kutlu olsun"
2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile bir ömür mutluluğa 'evet' diyen Gizem Karaca, evliliklerini 2025 yılında dünyaya gelen kızları Yaz ile taçlandırmıştı. Eşi Ekmekçi'nin ilk Babalar Günü heyecanına ortak olan Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı tatlı kareyle eşinin Babalar Günü'nü kutladı.
Giriş Tarihi: 21.06.2026 15:32
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 15:36