Trend Galeri Trend Magazin Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi'nin Babalar Günü'nü o tatlı karelerle kutladı! "İlk Babalar Günü'n kutlu olsun"

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi'nin Babalar Günü'nü o tatlı karelerle kutladı! "İlk Babalar Günü'n kutlu olsun"

2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile bir ömür mutluluğa 'evet' diyen Gizem Karaca, evliliklerini 2025 yılında dünyaya gelen kızları Yaz ile taçlandırmıştı. Eşi Ekmekçi'nin ilk Babalar Günü heyecanına ortak olan Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı tatlı kareyle eşinin Babalar Günü'nü kutladı.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 15:32 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 15:36
Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

"Güzel Köylü", "Eve Düşen Yıldırım" ve "İçimdeki Fırtına" dizileriyle tanınan Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenmişti. Ekmekçi çifti, 2025 yılının haziran ayında kızları Yaz'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

İLK BABALAR GÜNÜ HEYECANI!

Karaca, eşi Ekmekçi'nin ilk Babalar Günü'nü kızları Yaz ile olan o karesiyle kutladı. Karaca paylaşımına, "Leyloş ve Kemal'in ilk Babalar Günü" notunu düştü.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Paylaşımlara doyamayan Karaca, aynı zamanda kızları Yaz'ın gözünü dünyaya ilk kez açtığı anlarda Ekmekçi'nin yaşadığı mutluluğu yakaladığı bir kareyi de paylaşarak eşinin ilk Babalar Günü heyecanına ortak oldu.

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Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

Aynı zamanda kendi babasını da unutmayarak Babalar Günü paylaşımında yer veren Karaca, "Ve benim de babamın Babalar Günü kutlu olsun" notunu düştü.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

ARDA TURAN'IN KARDEŞİ OKAN TURAN'IN DA İLK BABALAR GÜNÜ HEYECANI! KATRE TURAN O ANLARI PAYLAŞTI: "ONA VERDİĞİN GÜVENİ İZLEMEK..."

Eski milli futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ile eşi Katre Turan, 2022 yılında düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Minik kızları Ayşe Elisa'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çiftten Katre Turan, eşi Okan Turan'ın ilk Babalar Günü'nü sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

"KIZININ KALBİNE DOKUNAN BİR BABA"

Kızı Ayşe Elisa ile ilk defa Babalar Günü'nü kutlayan Okan Turan'ın o heyecanına eşi Katre Turan'da dahil oldu. Turan, sosyal medya hesabından eşinin Babalar Günü'nü baba-kızın karelerini, "Sadece yanında olan değil, sevgisiyle, şefkatiyle, sabrıyla kızının kalbine dokunan bir baba oldun. Kızımızın hayatındaki en büyük şanslardan biri senin gibi bir babaya sahip olmak. Onun gözlerindeki sevgiyi, sana bakışını ve senin ona verdiğin güveni izlemek benim için dünyanın en güzel manzarası. İlk babalar günün kutlu olsun" notuyla kutladı.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

SAHRA IŞIK BABALAR GÜNÜ'NDE GÖNÜLLERİ FETHETTİ! MİNİK PAMİR VE DEDESİNİN O KARESİNE BEĞENİ YAĞDI...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Sahra Işık, son olarak Babalar Günü'nde paylaştığı o kare ile gündeme geldi.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

"PAMİR SENİN GİBİ BİR DEDESİ OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLI"

Babası ve minik oğlu Pamir'in sevimli karesini yayınlayarak Babalar Günü paylaşım kervanına katılan Sahra Işık, fotoğrafın tatlılığıyla gönülleri fethetti. Işık, babasının Babalar Günü'nü şu notla kutladı:

"Canım babam iyi ki varsın. Pamir senin gibi bir dedesi olduğu için çok şanslı. Babalar günün kutlu olsun seni çok seviyoruz."

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

MERYEM UZERLİ BABALAR GÜNÜ'NDE ESKİLERİN KİLİDİNİ AÇTI! BABASIYLA OLAN O KARELERİ ÇOK BEĞENİLDİ...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

Samimi tavırları ve geniş hayran kitlesiyle magazin dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu, bu kez Babalar Günü paylaşımıyla gündeme geldi.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

BABALAR GÜNÜ'NE ÖZEL NOSTALJİK PAYLAŞIM!

Babalar Günü'ne özel eski fotoğrafların kilidini açan Uzerli, babasına olan sevgisini fotoğraflarla dile getirirken takipçilerini de geçmişe götürdü.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

PEŞ PEŞE SIRALADI!

Adeta babasını paylaşmalara doyamayan güzle oyuncu, babasına olan sevgisini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Kısa sürede çok beğenilen paylaşım, ikilinin arasında sarsılmaz bağı da kanıtladı.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

NESLİHAN ATAGÜL DE EŞİ KADİR DOĞULU'NUN BABALAR GÜNÜ'NÜ OĞLU AZİZ'LE OLAN O VİDEOSUYLA KUTLADI...

Magazin dünyasının en beğenilen çiftleri arasında yer alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz dönemde evliliklerini taçlandırarak ilk bebekleri Aziz'i kucaklarına almıştı. Anne-baba olma sevinci yaşayan ünlü çift, şimdilerde çocuklarını büyütmenin heyecanını yaşıyor.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

Sosyal medyayı aktif kullanan Neslihan Atagül, son paylaşımıyla takipçilerini adeta mest etti. Evde olduğu anlarda eşi ve oğlunun bir aradaki hallerini pencereden izleyen güzel oyuncu, gördüğü manzara karşısında adeta kalbini bıraktı.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

Eşinin Babalar Günü'nü bu özel görüntülerle kutlayan Neslihan Atagül, paylaşımına Kadir Doğulu'yu etiketleyerek "Seni çok seviyoruz" notunu düştü.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le olan o videosuyla kutladı...

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

Ünlü oyuncunun hayran bırakan bu hamlesi ve aile sıcaklığını yansıtan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

Ancak bir başka Babalar Günü videosu da bir o kadar yüreklere dokundu...

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak'ın ailesi, sanatçının vefatının ardından buruk bir Babalar Günü geçirmeye devam ediyor.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

31 Mart 2025 tarihinde KKTC'de sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından duygu dolu bir video paylaştı.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

Selma Konak'ın yayınladığı videoda, çiftin en küçük kızının babası için "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısını söylediği anlar yer aldı.

Volkan Konak'ın kızından Babalar Günü'nde hüzünlendiren sözler: "Bana bir masal anlat baba..."

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

Babasına duyduğu özlemi bu şarkıyla getiren küçük kızın o duygusal anları, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

Selma Konak yayınladığı videoya, "Harika ve fedakar babalar, gününüz kutlu olsun"

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

İDO TATLISES İSE BABALAR GÜNÜ'NDE NOSTALJİK BİR PAYLAŞIM YAPTI

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden İdo Tatlıses, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşıma imza attı. Aile albümünden çıkan çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile olan bu karesiyle kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

Sosyal medyada hızla yayılan nostaljik fotoğrafta, İdo Tatlıses'in çocukluk yılları ve babası İbrahim Tatlıses'in gençlik hali dikkat çekti.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

İdo paylaştığı kareye, "Babalar günümüz kutlu olsun Babam" notunu düştü.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi’nin Babalar Günü’nü o tatlı karelerle kutladı! İlk Babalar Günü’n kutlu olsun

EMEL SAYIN DA RAHMETLİ BABASINI BU ÖZEL GÜNDE ANDI

Türk sanat müziğinin ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Emel Sayın, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği nostaljik paylaşımla takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.