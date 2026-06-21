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Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le olan o videosuyla kutladı...
Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le olan o videosuyla kutladı...
Güzel oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Pencereden baktığında gördüğü manzara karşısında kalbini bırakan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le birlikte olduğu o tatlı videoyla kutladı.
Giriş Tarihi: 21.06.2026 13:39
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 13:47