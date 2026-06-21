Trend Galeri Trend Magazin Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le olan o videosuyla kutladı...

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le olan o videosuyla kutladı...

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Pencereden baktığında gördüğü manzara karşısında kalbini bırakan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le birlikte olduğu o tatlı videoyla kutladı.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 13:39 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 13:47
Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

Magazin dünyasının en beğenilen çiftleri arasında yer alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz dönemde evliliklerini taçlandırarak ilk bebekleri Aziz'i kucaklarına almıştı. Anne-baba olma sevinci yaşayan ünlü çift, şimdilerde çocuklarını büyütmenin heyecanını yaşıyor.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

Sosyal medyayı aktif kullanan Neslihan Atagül, son paylaşımıyla takipçilerini adeta mest etti. Evde olduğu anlarda eşi ve oğlunun bir aradaki hallerini pencereden izleyen güzel oyuncu, gördüğü manzara karşısında adeta kalbini bıraktı.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

Eşinin Babalar Günü'nü bu özel görüntülerle kutlayan Neslihan Atagül, paylaşımına Kadir Doğulu'yu etiketleyerek "Seni çok seviyoruz" notunu düştü.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le olan o videosuyla kutladı...

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Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

Ünlü oyuncunun hayran bırakan bu hamlesi ve aile sıcaklığını yansıtan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

Ancak bir başka Babalar Günü videosu da bir o kadar yüreklere dokundu...

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak'ın ailesi, sanatçının vefatının ardından buruk bir Babalar Günü geçirmeye devam ediyor.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

31 Mart 2025 tarihinde KKTC'de sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından duygu dolu bir video paylaştı.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

Selma Konak'ın yayınladığı videoda, çiftin en küçük kızının babası için "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısını söylediği anlar yer aldı.

Volkan Konak'ın kızından Babalar Günü'nde hüzünlendiren sözler: "Bana bir masal anlat baba..."

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

Babasına duyduğu özlemi bu şarkıyla getiren küçük kızın o duygusal anları, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

Selma Konak yayınladığı videoya, "Harika ve fedakar babalar, gününüz kutlu olsun"

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

İDO TATLISES İSE BABALAR GÜNÜ'NDE NOSTALJİK BİR PAYLAŞIM YAPTI

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden İdo Tatlıses, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşıma imza attı. Aile albümünden çıkan çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile olan bu karesiyle kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

Sosyal medyada hızla yayılan nostaljik fotoğrafta, İdo Tatlıses'in çocukluk yılları ve babası İbrahim Tatlıses'in gençlik hali dikkat çekti.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

İdo paylaştığı kareye, "Babalar günümüz kutlu olsun Babam" notunu düştü.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

EMEL SAYIN DA RAHMETLİ BABASINI BU ÖZEL GÜNDE ANDI

Türk sanat müziğinin ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Emel Sayın, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği nostaljik paylaşımla takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

Usta sanatçı, babası Ahmet Sayın'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

Yayınladığı fotoğrafa eklediği mesajla yüreklere dokunan Sayın, "Başta özlemle andığım babam olmak üzere, hayatımıza sevgileri, emekleri ve fedakârlıklarıyla dokunan tüm babaların günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSU HÜLYA KOÇYİĞİT DE ANLAMLI BİR MESAJ YAYINLAMIŞTI

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Hülya Koçyiğit, Babalar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından aile bağlarını gözler önüne seren çok özel bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncunun ailedeki üç kuşağı bir araya getiren paylaşımı kısa sürede büyük ilgi odağı oldu.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

Fotoğrafta hayat arkadaşı Selim Soydan, kızı Gülşah Alkoçlar'ın eşi Ender Alkoçlar ve torunlarının eşleri bir arada yer aldı. Hülya Koçyiğit, ailedeki tüm babaları birleştiren bu karenin altına şu duygu yüklü notu düştü:

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

"İYİ Kİ HAYATIMDASINIZ..."

"Bir yanda yılların birikimi, emeği ve sevgisiyle ailemizin çınarı olan sevgili eşim; diğer yanda sevgiyle, sabırla ve sorumlulukla baba olmanın güzelliğini yaşayan canım evlatlarım… Hayatımdaki bu değerli babaları aynı karede görmek kalbimi mutlulukla dolduruyor. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız. Başta ailemizdeki babalar olmak üzere, tüm babaların ve baba sevgisini yüreğinde taşıyan herkesin Babalar Günü kutlu olsun." Usta oyuncunun bu içten tebriği ve aile karesi, kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda tebrik yorumu aldı.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

BİR BAŞKA DUYGUSAL BABALAR GÜNÜ PAYLAŞIMI DA PINAR ALTUĞ'DAN...

Pınar Altuğ, henüz 17 yaşındayken, hayatında çok önemli bir yere sahip olan babası Niyazi Üçer Altuğ'u geçirdiği bir trafik kazasında kaybetmişti.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

Altuğ'un genç yaşta yaşadığı bu büyük kayıp, güzel oyuncunun hayatında derin izler bıraktı.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

Baba hasretini her fırsatta dile getiren Pınar Altuğ, son olarak Babalar Günü'nde duygusal bir paylaşım yaptı.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

Ünlü oyuncu, hayatındaki iki önemli erkeği; eşi Yağmur Atacan'ı ve merhum babası Niyazi Üçer'in Babalar Günü'nü kutladı.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

Altuğ gönderisine şu notu düştü: "Babalar Gününüz Kutlu Olsun"

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

Altuğ'un takipçileri ve yakın dostları, paylaşımın altına çok sayıda beğeni yorumu bıraktı.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı...

"İYİ Kİ DOĞMUŞSUNUZ"

Geçtiğimiz aylarda da hem babası Niyazi Altuğ'un hem de kardeşinin doğum gününü aynı kareyle kutlayan ünlü isim, paylaşımına düştüğü notla özlemini dile getirmişti.