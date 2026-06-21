Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le olan o videosuyla kutladı...

"İYİ Kİ HAYATIMDASINIZ..."

"Bir yanda yılların birikimi, emeği ve sevgisiyle ailemizin çınarı olan sevgili eşim; diğer yanda sevgiyle, sabırla ve sorumlulukla baba olmanın güzelliğini yaşayan canım evlatlarım… Hayatımdaki bu değerli babaları aynı karede görmek kalbimi mutlulukla dolduruyor. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız. Başta ailemizdeki babalar olmak üzere, tüm babaların ve baba sevgisini yüreğinde taşıyan herkesin Babalar Günü kutlu olsun." Usta oyuncunun bu içten tebriği ve aile karesi, kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda tebrik yorumu aldı.