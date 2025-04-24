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Gösterinin yıldızı oldu! Fahriye Evcen oğlu Karan’ın gösterisini paylaştı! İşte minik Karan’ın zeybek oynadığı o anlar!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit, bugün 23 Nisan'a özel okulunda düzenlenen törene katıldı. Ünlü çiftin oğulları törende zeybek oynadı. O anları Fahriye Evcen kendi kişisel hesabında paylaştı. İşte o anlar!

Giriş Tarihi: 24.04.2025 02:05 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 02:07
Gösterinin yıldızı oldu! Fahriye Evcen oğlu Karan’ın gösterisini paylaştı! İşte minik Karan’ın zeybek oynadığı o anlar!

Güzel ve başarılı oyuncu Fahriye Evcen bir süredir ekranlardan uzak olsa da yer aldığı projelerle sık sık adından söz ettiren isimlerden.

Gösterinin yıldızı oldu! Fahriye Evcen oğlu Karan’ın gösterisini paylaştı! İşte minik Karan’ın zeybek oynadığı o anlar!

Başarılı oyuncu Burak Özçivit ile hayatını birleştirdikten sonra ekranlarda yer almayarak ailesiyle bol bol vakit geçirmeyi tercih etti.

Gösterinin yıldızı oldu! Fahriye Evcen oğlu Karan’ın gösterisini paylaştı! İşte minik Karan’ın zeybek oynadığı o anlar!

Hayranlarının şimdilerde sosyal medyadan yakın takipte olduğu ünlü ismin oyunculuktan önceki mesleği ise şaşırttı.

Gösterinin yıldızı oldu! Fahriye Evcen oğlu Karan’ın gösterisini paylaştı! İşte minik Karan’ın zeybek oynadığı o anlar!

BAKIN ÖNCESİNDE NE YAPIYORDU

Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyan Fahriye Evcen, İstanbul'a geldiği bir yaz tatilinde Oya Aydoğan'la tanışınca oyunculuk macerasına ilk adımını atmış oldu.

Gösterinin yıldızı oldu! Fahriye Evcen oğlu Karan’ın gösterisini paylaştı! İşte minik Karan’ın zeybek oynadığı o anlar!

EŞİ BURAK ÖZÇİVİT'İN ÖNCEKİ MESLEĞİ

Oyunculuk kariyerinde başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi alarak hayata bu meslekle 'Merhaba' demişti. Burak Özçivit için her şey babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla başladı.