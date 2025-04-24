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Gösterinin yıldızı oldu! Fahriye Evcen oğlu Karan’ın gösterisini paylaştı! İşte minik Karan’ın zeybek oynadığı o anlar!
Gösterinin yıldızı oldu! Fahriye Evcen oğlu Karan’ın gösterisini paylaştı! İşte minik Karan’ın zeybek oynadığı o anlar!
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit, bugün 23 Nisan'a özel okulunda düzenlenen törene katıldı. Ünlü çiftin oğulları törende zeybek oynadı. O anları Fahriye Evcen kendi kişisel hesabında paylaştı. İşte o anlar!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 02:05
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 02:07