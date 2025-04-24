Gösterinin yıldızı oldu! Fahriye Evcen oğlu Karan’ın gösterisini paylaştı! İşte minik Karan’ın zeybek oynadığı o anlar!

EŞİ BURAK ÖZÇİVİT'İN ÖNCEKİ MESLEĞİ

Oyunculuk kariyerinde başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi alarak hayata bu meslekle 'Merhaba' demişti. Burak Özçivit için her şey babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla başladı.