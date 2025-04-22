Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen minik oğullarını oyun oynarken paylaştı! İşte sevimli anları!

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen, sık sık yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bugün iki minik oğlunun birlikte oyun oynadığı o anları paylaştı. İşte ünlü oyuncunun eğlenceli o anları!