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Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…
Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…
Sosyal medya hesabından eşi ve minik kızıyla yaptığı neşeli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Gizem Karaca, son gönderisiyle takipçilerini duygulandırdı. Hayatındaki o dönemin resmen bitişiyle yüzleşen ünlü ismin gözleri dolu dolu yaptığı paylaşım, kısa sürede dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 09.06.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 10:41