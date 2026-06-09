Trend Galeri Trend Magazin Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

Sosyal medya hesabından eşi ve minik kızıyla yaptığı neşeli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Gizem Karaca, son gönderisiyle takipçilerini duygulandırdı. Hayatındaki o dönemin resmen bitişiyle yüzleşen ünlü ismin gözleri dolu dolu yaptığı paylaşım, kısa sürede dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 09.06.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 10:41
Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

"Güzel Köylü", "Eve Düşen Yıldırım" ve "İçimdeki Fırtına" dizileriyle tanınan Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenmişti.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

Ekmekçi çifti, 2025 yılının haziran ayında kızları Yaz'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

Şimdilerde vaktinin büyük bir kısmını kızı Yaz ile geçiren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

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Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

GÖZLERİ DOLU DOLU PAYLAŞTI!

Alışveriş yaparken çektiği doğal bir karesini takipçileriyle paylaşan ünlü anne, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini fark edince hüzne boğuldu.

Gizem Karaca gözleri dolu dolu paylaştı: Sadece 18 gün kaldı… | Video

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

"18 GÜN SONRA YAZ ARTIK BEBEK SAYILMAYACAK"

Kızının büyüme evresiyle yüzleşen ve o anki duygusal halleri yüzüne yansıyan Gizem Karaca, paylaşımına şu sözlerle dikkat çeken bir not düştü: "18 gün sonra Yaz artık bebek sayılmayacak gerçeği perileri geldi birden ." Güzel oyuncunun yaşadığı bu annelik hüznü ve samimi itirafı, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırarak takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

"AYNI BABASI..."

Öte yandan geçen günlerde de minik Yaz'ın huysuzlandığı o sevimli anları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, kızının o hallerini eşi Kemal Ekmekçi'ye benzetmişti.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören o eğlenceli ve tatlı kareye sitemkar bir not düşen Gizem Karaca, adeta eşine takılarak "Aynı babası gibi hiç sevmiyor fotoğraf çekilmeyi" ifadelerini kullandı. Anne kızın o sempatik halleri sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda beğeni ve yorum toplamıştı.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

Son dönemde Instagram hesabından sık sık kızı Yaz ile paylaşımlar yapan Karaca, geçtiğimiz günlerde de paylaştığı gönderisiyle mest etmişti.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

"UZUN SÜRE SONRA..."

33 yaşındaki güzel oyuncu, uzun bir aradan sonra yalnızca kendisinin olduğu kareleri paylaşarak, "Uzun süre sonra benim fotoğraflarımı çektik" notunu eklemişti.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

Samimi ve içten tavırlarıyla dikkat çeken Karaca'nın bu paylaşımı kısa sürede sevenleri tarafından hayranlıkla karşılanarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde kızı Yaz'la güneşli havanın tadını çıkardığı anları paylaşmıştı.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

Paylaşımına adeta beğeni yağan ünlü oyuncu, objektiflere poz verirken neşesiyle herkesi büyülemişti.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

Küçük Yaz'ın kahkahaları etrafa neşe saçarken, ikilinin parktaki her anı adeta birer kartpostal karesini andırmıştı.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

Sıcak havanın keyfini sonuna kadar süren anne-kız, doyasıya eğlenmişti.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

"ELMA VE ÇİLEKLERE TAM NOT VERDİ"

Ünlü oyuncu geçen haftalarda da Yaz ile pazar alışverişine çıkmıştı.

O anları takipçileriyle paylaşan Karaca, "Yaz Hanım Zekeriyaköy organik pazarına da uğramayı ihmal etmedi. Elmaları ve çilekleri denetledi. Tam not verdi. Esnaf memnun." notunu düşmüştü.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

KIZIYLA YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA İLGİ ODAĞI OLAN DİĞER İSİM : SONGÜL ÖDEN

'Umutsuz Ev Kadınları', 'Gümüş', 'Mükemmel Çift' ve 'Oğlum' gibi projelerde rol alan Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile 2020 yılında dünyavevine girmişti.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

Mutlu birlikteliklerini nikahla taçlandıran çiftten, bir süre sonra müjdeli haber gelerek bebek beklediklerini açıklamıştı.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

44 yaşında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Öden, 27 Ocak'ta kızı Sone Larin'i kucağına almıştı.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

Aile yaşantısını gözlerden uzak tutan Öden son olarak 2 yaşına giren kızının doğum gününü kutladı.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

"BÜTÜN GÜZELLİKLER ETRAFINDA OLSUN"

Instagram hesabından kızıyla fotoğraflarını peş peşe yayınlayan Öden, Bugün iki yaşındasın kadife kızım; Ayakların biraz daha yere basıyor, ama kalbin hâlâ gökyüzünde. Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak…
Ve zaman sen geldiğinden beri başka akıyor.Daha yavaş,daha gerçek, daha kalpten. Dünyadaki bütün iyilikler güzellikler etrafında olsun. Bize de; sağlıklı bir ömür diliyorum .Merhametimizle,sevgimizle ve şefkatimizle sana uzun zaman eşlik edebilmek için…" notuyla takipçilerini duygulandırdı. Güzel oyuncu duygusal paylaşımıyla sevenlerinden birçok beğeni ve yorum aldı.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN GÖZLERDEN UZAK KALAN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

NAZAN ÖNCEL

2000'li yılların başarılı şarkıcıları arasında yer alan Nazan Öncel, bir süre yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle magazin gündeminde yer almıştı.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

"Erkekler De Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Öncel, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

Ünlü şarkıcı bu kez, alışveriş yaptığı sırada bir hayranıyla arasında geçen diyalogla dikkat çekti.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

2023 yılında oğlu Serkan Öncel'i evlendiren Nazan Öncel'e, karşılaştığı bir hayranı tarafından, "Oğlunuzu yeni evlendirmiştiniz değil mi, evlilik sözleşmesi yapmış mıydınız?" sorusu yöneltildi.

Gözleri dolu dolu paylaştı: Gizem Karaca o gerçekle yüzleşince hüzne boğuldu! Sadece 18 gün kaldı…

"DÜNYA MALI DÜNYADA KALIYOR"

Bu soruya adeta tokat gibi bir yanıt veren Nazan Öncel, şu ifadeleri kullandı: "Sırf mal - mülk için müstakbel gelinimin haysiyetiyle oynamam mı gerekiyor ya da böyle bir şey için oğlumu mu mutsuz etmem lazım? Bu, benim çok yabancısı olduğum bir duygu. Siz yanlış adrestesiniz, yanlış anlamayın ama dünya malı dünyada kalıyor. Geçiniz bunları efendim, geçiniz…" Ünlü şarkıcının dobra tavırları ve gelinine karşı sergilediği bu net duruş, sosyal medyada takdir topladı.