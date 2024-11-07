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Gülben Ergen’den SABAH'a Narin Güran’la ilgili çok özel açıklamalar! Gülben Ergen: Hayatımda ilk kez çocuk mezarı gördüm!

Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayetinde hesap günü geldi. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar bugün ilk kez hakim karşısına getirildi. Dava salonunda duruşmayı takip edenler arasında ünlü bir isim de vardı. O isim Gülben Ergen'di. Duruşma sonrası SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Ergen, hayatında ilk kez bir çocuk mezarı gördüğünü söyledi. Ünlü sanatçı, A Haber'in yayınlarını yakından takip ettiğini gece geç saatlere kadar A Haber izlediğini de ifade etti.

Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 07.11.2024 23:51 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 00:02
Gülben Ergen’den SABAH’a Narin Güran’la ilgili çok özel açıklamalar! Gülben Ergen: Hayatımda ilk kez çocuk mezarı gördüm!

Türkiye'nin gündemine oturan Narin Günay cinayetinin davasında ilk duruşma bugün görüldü. Soruşturmanın tutuklu sanıkları; Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar bugün ilk kez hakim karşısına getirildi.

Gülben Ergen’den SABAH’a Narin Güran’la ilgili çok özel açıklamalar! Gülben Ergen: Hayatımda ilk kez çocuk mezarı gördüm!

DAVA SALONUNDA GÜLBEN ERGEN DE YER ALDI!

Dava salonunda davayı yakından takip eden ünlü sanatçı Gülben Ergen de yer aldı.

Gülben Ergen’den SABAH’a Narin Güran’la ilgili çok özel açıklamalar! Gülben Ergen: Hayatımda ilk kez çocuk mezarı gördüm!

SABAH'A ÇOK ÖZEL AÇIKLAMALAR!

Duruşma sonrası Gülben Ergen SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gülben Ergen'den A Haber'e Narin Güran'la ilgili çok özel açıklamalar! Gülben Ergen: Hayatımda ilk kez çocuk mezarı gördüm!

Gülben Ergen’den SABAH’a Narin Güran’la ilgili çok özel açıklamalar! Gülben Ergen: Hayatımda ilk kez çocuk mezarı gördüm!

"SORUMLULUK DUYGUSUYLA ORADAYDIM"

Gülben Ergen, "Öncelikle sorumluluk duygusuyla oradaydım. Narin'in ailesinden biri gibi, bir ablası gibi, çıkamayan sesi gibi 78 gündür davanın sesi çıkıyor. Şüphelilerin sesi çıkıyor. Geceler boyu çok kıymetli yayınlar yaptınız."

Gülben Ergen’den SABAH’a Narin Güran’la ilgili çok özel açıklamalar! Gülben Ergen: Hayatımda ilk kez çocuk mezarı gördüm!

"RESMİ BİR ŞEKİLDE İZNİMİ ALDIM"

"Bir gün önce davaya girebilmek için kimlik bilgilerimi yolladım, dernek tüzüğümü, adli sicil raporumu yolladım. Resmi bir şekilde iznimi aldım. Sabah yedi buçukta girdim oraya. Sabah 9'da başladı biliyorsunuz. Yedi buçukta arka kapıdan girdim." dedi.

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