Gülben Ergen’den SABAH'a Narin Güran’la ilgili çok özel açıklamalar! Gülben Ergen: Hayatımda ilk kez çocuk mezarı gördüm!

Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayetinde hesap günü geldi. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar bugün ilk kez hakim karşısına getirildi. Dava salonunda duruşmayı takip edenler arasında ünlü bir isim de vardı. O isim Gülben Ergen'di. Duruşma sonrası SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Ergen, hayatında ilk kez bir çocuk mezarı gördüğünü söyledi. Ünlü sanatçı, A Haber'in yayınlarını yakından takip ettiğini gece geç saatlere kadar A Haber izlediğini de ifade etti.