Gülben Ergen’den A Haber’e Narin Güran’la ilgili çok özel açıklamalar! Gülben Ergen: Hayatımda ilk kez çocuk mezarı gördüm!
Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayetinde hesap günü geldi. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar bugün ilk kez hakim karşısına getirildi. Dava salonunda ünlü bir isim de vardı. O isim Gülben Ergen’di. Duruşma sonrası Gülben Ergen A Haber’e çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Gülben Ergen’in o açıklamaları!
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