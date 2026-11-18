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Gülsim Ali'den ezber bozan estetik itirafı! Genç kızlara o sözlerle seslendi: 'İçten güzellikten yanayım'
Gülsim Ali'den ezber bozan estetik itirafı! Genç kızlara o sözlerle seslendi: "İçten güzellikten yanayım"
Güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Gülsim Ali, bu kez estetik açıklamalarıyla gündeme geldi. Son dönemde imajındaki değişimle dikkat çeken oyuncu, katıldığı davette genç kızlara seslenerek estetik hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 07:38