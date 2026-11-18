ESTETİK HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞTI!

Ali, "Aslında benim uzak olduğum şeyler. İçten güzellikten yanayım. Burada yeni bilgiler öğrenmek de çok kıymetli ama... Ben estetik olayından hiç anlamıyorum.