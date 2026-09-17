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'Güneşin Doğduğu Yer' ilk bölümüyle ekrana geliyor! Adana'da yeni bir hikaye doğuyor...

Güneşin Doğduğu Yer ilk bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 17.09.2026 06:25 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 06:27
’Güneşin Doğduğu Yer’ ilk bölümüyle ekrana geliyor! Adana’da yeni bir hikaye doğuyor...

1.BÖLÜM:

Berlin Duvarı'nın yıkıldığı o meşhur günde fotoğraf çekmek için olayların ortasına giren Leyla'nın yolu Kenan'la kesişir. Annesi Alman, babası Türk olan Leyla iyilik meleği bir genç kadındır.

’Güneşin Doğduğu Yer’ ilk bölümüyle ekrana geliyor! Adana’da yeni bir hikaye doğuyor...

Türk babası tarafından küçük yaşta terk edilmesi Leyla'nın hayatında derin izler bırakırken, kardeşi Suzi ise onun en hassas noktalarından biridir.

’Güneşin Doğduğu Yer’ ilk bölümüyle ekrana geliyor! Adana’da yeni bir hikaye doğuyor...

Ve Leyla'nın 'asla' dediği şey gerçekleşir; bir Türk erkeğine aşık olur. Yıldırım hızıyla büyüyen bu aşk, ikisinin de hayatını değiştirecek güçlü bir bağa dönüşür.

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’Güneşin Doğduğu Yer’ ilk bölümüyle ekrana geliyor! Adana’da yeni bir hikaye doğuyor...

Adana'nın varlıklı ve köklü ailelerinden birinin oğlu olan Kenan için ise Leyla'dan vazgeçmek kolay değildir.

'Güneşin Doğduğu Yer'den yeni tanıtım: Aşk ve aile arasında kalan Kenan!

’Güneşin Doğduğu Yer’ ilk bölümüyle ekrana geliyor! Adana’da yeni bir hikaye doğuyor...

Ailesine ve köklerine bağlı olan Kenan, bir yanda ailesine karşı taşıdığı sorumluluklar, diğer yanda Leyla'ya duyduğu büyük aşkla karşı karşıya kalır. Kenan ve Leyla'nın Berlin'de başlayan büyük aşkı, 90'ların Adana'sına uzanırken iki farklı dünyanın kapıları da birbirine açılır.

’Güneşin Doğduğu Yer’ ilk bölümüyle ekrana geliyor! Adana’da yeni bir hikaye doğuyor...

Kenan'ın ailesine olan bağlılığı ile Leyla'ya duyduğu büyük aşk arasında nasıl bir yol çizeceği, Leyla'nın ise bu aşk için neleri göze alacağı büyük merak uyandıracak.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör