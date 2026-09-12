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'Güneşin Doğduğu Yer'den nefes kesen bir tanıtım daha! Kenan ve Leyla’nın büyük aşkı izleyiciyi ekrana kilitleyecek!
'Güneşin Doğduğu Yer'den nefes kesen bir tanıtım daha! Kenan ve Leyla’nın büyük aşkı izleyiciyi ekrana kilitleyecek!
atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer'den, izleyicileri heyecanlandıran yeni bir tanıtım yayınlandı. Dizi, 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de ekrana gelecek.
Giriş Tarihi: 12.09.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 10:49