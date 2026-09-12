’Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen bir tanıtım daha! Kenan ve Leyla’nın büyük aşkı izleyiciyi ekrana kilitleyecek!

KOZAN AİLESİNDE HİÇBİR ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL,

GEÇMİŞTEN GELENLER DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK!

Bir yanda Adana'da ailesinin yanında güçlü ve köklü bir hayatın içinde olan Kenan, diğer yanda Almanya'da zorlu bir yaşam mücadelesi veren Leyla…