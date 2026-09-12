Trend Galeri Trend Magazin 'Güneşin Doğduğu Yer'den nefes kesen bir tanıtım daha! Kenan ve Leyla’nın büyük aşkı izleyiciyi ekrana kilitleyecek!

'Güneşin Doğduğu Yer'den nefes kesen bir tanıtım daha! Kenan ve Leyla’nın büyük aşkı izleyiciyi ekrana kilitleyecek!

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer'den, izleyicileri heyecanlandıran yeni bir tanıtım yayınlandı. Dizi, 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de ekrana gelecek.

Giriş Tarihi: 12.09.2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 10:49
’Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen bir tanıtım daha! Kenan ve Leyla’nın büyük aşkı izleyiciyi ekrana kilitleyecek!

KENAN VE LEYLA'NIN HİKAYESİNE DAİR YENİ İPUÇLARI!

Yayınlanan tanıtımda Kenan ve Leyla'nın yaşadığı mutlu günlerden görüntüler ekrana gelirken, ikilinin büyük aşkına dair yeni ipuçları da izleyiciyle buluştu.

’Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen bir tanıtım daha! Kenan ve Leyla’nın büyük aşkı izleyiciyi ekrana kilitleyecek!

Kenan ve Leyla'nın fırtınalı aşk hikâyesinin nasıl şekilleneceği ise merakı daha da artırdı.

’Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen bir tanıtım daha! Kenan ve Leyla’nın büyük aşkı izleyiciyi ekrana kilitleyecek!

KOZAN AİLESİNDE HİÇBİR ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL,

GEÇMİŞTEN GELENLER DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK!

Bir yanda Adana'da ailesinin yanında güçlü ve köklü bir hayatın içinde olan Kenan, diğer yanda Almanya'da zorlu bir yaşam mücadelesi veren Leyla…

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’Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen bir tanıtım daha! Kenan ve Leyla’nın büyük aşkı izleyiciyi ekrana kilitleyecek!

Tanıtımda Kenan ve Leyla'nın 90'lı yıllara uzanan fırtınalı aşk hikâyesinden yeni anlar izleyiciyle buluştu.

Güneşin Doğduğu Yer'in 1. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı | Video

’Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen bir tanıtım daha! Kenan ve Leyla’nın büyük aşkı izleyiciyi ekrana kilitleyecek!

Yıllara meydan okuyan bu büyük aşkın ekrana yansıyan ilk görüntüleri, Kenan ve Leyla'yı şimdiden yeni sezonun en çok konuşulacak çiftlerinden biri haline getirdi.

’Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen bir tanıtım daha! Kenan ve Leyla’nın büyük aşkı izleyiciyi ekrana kilitleyecek!

90'ların ruhunu ve zamana meydan okuyan bir aşkın izlerini ekrana taşıyan yeni tanıtım, Kenan ve Leyla'nın hikâyesine dair merakı yükseltti.

’Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen bir tanıtım daha! Kenan ve Leyla’nın büyük aşkı izleyiciyi ekrana kilitleyecek!

'Güneşin Doğduğu Yer', çarpıcı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de!

’Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen bir tanıtım daha! Kenan ve Leyla’nın büyük aşkı izleyiciyi ekrana kilitleyecek!

'Güneşin Doğduğu Yer', çarpıcı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de!

’Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen bir tanıtım daha! Kenan ve Leyla’nın büyük aşkı izleyiciyi ekrana kilitleyecek!

'Güneşin Doğduğu Yer', çarpıcı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de!

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ATV