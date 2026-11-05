Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

Dizinin ikinci sezonunda boşanma kararı aldığını aktaran Pelin Karahan, ekonomik bağımsızlığın ve set ortamındaki arkadaşlıklarının bu süreçteki önemine dikkat çekmişti.

Karahan, "İkinci sezon boşandığımda 'İyi ki işim var, iyi ki paramı kazanıyorum ve bir erkeğe muhtaç değilim' dedim. Oradaki arkadaşlarım olmasaydı belki o evlilikten çıkamayacaktım" diyerek kararının arkasında durduğunu belirtti.