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Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

Oyuncu Pelin Karahan, son paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Güzelliği ve şıklığıyla dikkat çeken Karahan, verdiği pozlarla takipçilerinden beğeni topladı.

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ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 05.11.2026 19:44
Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

Gümüş tonlarında, ışıltılı ve derin dekolteli tasarımıyla öne çıkan bir üst tercih eden ünlü oyuncu, görünümünü siyah pantolonla tamamladı.

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

Doğal dalgalı kızıl saçları ve iddialı makyajıyla objektif karşısına geçen Karahan, zarif ve göz alıcı tarzıyla dikkat çekti.

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

Paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorumlar gelirken, oyuncunun şık görünümü sosyal medyada da ilgi gördü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

Pelin Karahan, şıklığıyla da göz doldurdu.

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

İşte Pelin Karahan'ın dikkat çeken o pozları!

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

İşte Pelin Karahan'ın dikkat çeken o pozları!

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

İşte Pelin Karahan'ın dikkat çeken o pozları!

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

"Kavak Yelleri" dizisinde hayat verdiği Aslı karakteriyle tanınan, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Mihrimah Sultan rolüyle de adından söz ettiren Pelin Karahan, kariyerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

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Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

Katıldığı bir programda özel yaşamı ve oyunculuk kariyeri hakkında konuşan başarılı oyuncu, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinden gelen teklifi ilk etapta kabul etmediğini açıklamıştı

"YANLIŞ YAPTIĞIMI SONRADAN FARK ETTİM"

Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Mihrimah Sultan rolünü ilk teklif geldiğinde kabul etmediğini hatırlatarak "Yanlış yaptığımı sonradan fark ettim" demişti.

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

"EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KAZANMAK İSTEDİM"

İlk evliliği sırasında yaşadığı sürece değinen Karahan, o dönem eşinin oyunculuk yapmasını istemediğini belirtti. Başlangıçta rol teklifini geri çevirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, daha sonra kendi ayakları üzerinde durabilmek ve ekonomik özgürlüğünü elde etmek amacıyla kararını değiştirdiğini ifade etmişti.

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

Dizinin ikinci sezonunda boşanma kararı aldığını aktaran Pelin Karahan, ekonomik bağımsızlığın ve set ortamındaki arkadaşlıklarının bu süreçteki önemine dikkat çekmişti.

Karahan, "İkinci sezon boşandığımda 'İyi ki işim var, iyi ki paramı kazanıyorum ve bir erkeğe muhtaç değilim' dedim. Oradaki arkadaşlarım olmasaydı belki o evlilikten çıkamayacaktım" diyerek kararının arkasında durduğunu belirtti.

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

Teklifi ilk aşamada reddettiğini ancak sonrasında kararını değiştirdiğini ifade eden Karahan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İlk evliliğimde eşim oyunculuk yapmamı çok istemiyordu. Muhteşem Yüzyıl'dan Mihrimah Sultan teklifi geldiğinde 'Hayır, çalışmayacağım' dedim. Sonra 'Kadın olarak başka bir erkeğin eline bakmak istemiyorsun, anneme ve kardeşime bakmam lazım' diyerek kabul ettim."

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

PEKİ MİNİK MİHRİMAH NE YAPIYOR!

Başrollerini Meryem Uzerli, Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu ve Okan Yalabık'ın paylaştığı Muhteşem Yüzyıl, yayınlandığı döneme damga vuran ve yıllar geçse de unutulmayan yapımlar arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan fenomen dizide, Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç ise şimdi bambaşka biri.

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

Ekranların küçük Mihrimah'ı olarak hafızalara kazınan Melis Mutluç, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Minik yaşta sergilediği performansla izleyicinin beğenisini kazanan Mutluç'un son hali görenleri şaşırtıyor. Küçük yıldız artık genç bir kız oldu.

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

Efsane dizide Mihrimah Sultan'ın küçüklüğüne hayat veren Melis Mutluç, 5 yaşında başladığı oyunculuk serüvenine eğitimi için nokta koymuş.

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Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

Melis Mutluç, 5 yaşındayken Yol Arkadaşım adlı dizi ile oyunculuğa başlamış ardından Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın küçüklüğünü canlandırmıştı.

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

Daha sonra Mutluç, Beren Saat ile Uğur Yücel'in rol aldığı Benim Dünyam adlı filmde Beren Saat'in küçüklüğünü oynamıştı.

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

Şimdilerde 23 yaşında olan Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı Melis Mutluç, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi.

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

Öte yandan Melis Mutluç, geçtiğimiz yıl Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılmıştı. Mutluç, yarışmadan 200 bin TL ile ayrılmıştı.

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

PEKİ KAYRA ZABCI NE YAPIYOR?

Muhteşem Yüzyıl'ın çocuk yıldızı Kayra Zabcı şimdi güzelliğiyle nefes kesiyor.

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Mihrimah Sultan'ın kızı rolündeki Kayra Zabcı artık büyüdü.

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

Nurgül Yeşilçay'a benzerliğiyle de dikkat çeken yetenekli oyucuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören Kayra Zabcı, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine topluyor.

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler alan Zabcı, ardından oyunculuk kariyerine hızlıca adım atmıştı.

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Oyuncu Pelin Karahan’ın verdiği pozlara beğeni yağdı

NURGÜL YEŞİLÇAY'A BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

"Vatanım Sensin", "Doğduğun Ev Kaderindir", "Aşktan Kaçılmaz" gibi birçok başarılı yapımda ve reklam filmlerinde yer alan Zabcı'nın kariyerindeki dönüm noktası ise "Muhteşem Yüzyıl" oldu.