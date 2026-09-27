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Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu
Giriş Tarihi: 27.09.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 13:13
Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu
Ortaköy'de kaldığı otelde yan odadan gelen sesleri dinleyen Meryem Uzerli, duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yan odadaki misafirin Muhteşem Yüzyıl izlediğini fark eden ünlü oyuncu, kamerasını açarak bakın ne yaptı...