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Giriş Tarihi: 27.09.2026 12:18 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 13:13

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

Ortaköy'de kaldığı otelde yan odadan gelen sesleri dinleyen Meryem Uzerli, duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yan odadaki misafirin Muhteşem Yüzyıl izlediğini fark eden ünlü oyuncu, kamerasını açarak bakın ne yaptı...

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Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

Ortaköy'de bir otelde konaklayan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, yan odasından yükselen sesleri fark edince eğlenceli anlar yaşadı.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

Yan odadaki misafirlerin kendisinin de Hürrem Sultan karakterine hayat verdiği Muhteşem Yüzyıl dizisini izlediğini anlayan Uzerli, o anları kayda aldı.

Otel odasında komşusunun Muhteşem Yüzyıl izlediğini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! | Video

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Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

Kendi kendine durup düşündükten sonra kararını veren ünlü oyuncu, kapıyı çalarak yan odadaki komşusuna sürpriz yaptı. Kapıda bir anda Hürrem Sultan'ı karşılarında gören otel misafirleri ise büyük bir şaşkınlık ve şok yaşadı.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

O anları sosyal medya hesabında paylaşan Meyrem Uzerli kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulanları arasına girdi.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

Baştan Muhteşem Yüzyıl olmak üzere Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Gecenin Kraliçesi gibi birçok başarılı yapımda rol alan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

Sadece kariyerindeki başarılarıyla değil, sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren 43 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda 7.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından son olarak dikkat çeken bir kare yayınlamıştı.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

Güzelliği ve samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Uzerli, bu kez gençlik arşivini takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

22 yaşındaki halini paylaşan ünlü oyuncu, duru güzelliği ve doğal haliyle adeta göz doldurmuştu.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

Uzerli'nin nostaljik paylaşımı da, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

NOSTALJİK PAYLAŞIMLA GEÇMİŞE GİDEN DİĞER İSİM: AHU YAĞTU

Televizyon ekranlarının tanınan simalarından Ahu Yağtu, yer aldığı projelerdeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. "Kardeşlerim" dizisinde canlandırdığı Suzan karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan oyuncu, geçen günlerde kariyerinin ilk yıllarına uzanan nostaljik bir kareyle gündeme gelmişti.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

Ahu Yağtu'nun televizyon dünyasındaki bu popülerliğe henüz ulaşmadığı, podyumlarda yeni yeni boy gösterdiği 90'lı yıllara ait bir gençlik fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

Kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olan karede, sağ tarafta yer alan kısa saçlı genç kızın Ahu Yağtu olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyememişti. Dönemin modası olan ince kaşları ve küt kesim saçlarıyla objektife poz veren oyuncunun, aradan geçen yıllara rağmen karakteristik yüz hatlarını ve bakışlarındaki o doğal ifadeyi korumuş olması dikkatli gözlerden kaçmamıştı.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

Kariyerine model olarak adım atıp ardından televizyon dünyasında kendine yer edinen ismin bu nostaljik fotoğrafı, takipçilerini geçmişe götürmüştü.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

YEŞİLÇAM GÜZELİ DE GEÇMİŞE GÖTÜRMÜŞTÜ...

Türk sinemasının altın çağında güzelliği ve sergilediği performanslarla adını tarihe altın harflerle yazdıran efsane oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sinema perdesinden uzak kalsa da hayranlarının radarından hiç çıkmıyor. Tarık Akan ile başrolü paylaştığı "Ah Nerede" filminin hırçın Zehra'sı, "Gırgıriye" serisinin neşeli Güllü'sü olarak milyonların kalbinde taht kuran usta sanatçı, zamansız güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

Beyaz perdedeki ikonik duruşuyla hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde zaman zaman hayranlarıyla buluştuğu dijital dünyada adından söz ettiriyor.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

Yaşına rağmen koruduğu zarafeti, kendine has stili ve doğal güzelliğiyle her dönem parmakla gösterilen efsane isim, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

Sosyal medyadaki güçlü etkileşimiyle genç kuşakların da hayranlığını kazanan efsane güzel Gülşen Bubikoğlu, son olarak hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla gündeme oturmuştu.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

Takipçilerini adeta zaman tüneline sokan usta oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını "nostalji" notuyla yayınlamıştı. Şu an 71 yaşında olan usta sanatçının hem o dönemki güzelliğini gözler önüne seren hem de bugünkü asaletine selam gönderen bu karesi, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada adeta nostalji rüzgarları estirmişti.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

NOSTALJİ RÜZGARI ESTİREN BİR DİĞER İSİM MAVİ BONCUK OLMUŞTU...

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan nostaljik fotoğraflar, takipçileri zaman zaman geçmişe götürmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri olan usta sanatçı Emel Sayın, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla adeta nostalji rüzgarları estirmişti.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

Özel arşivinden çıkan çok özel bir kareyi gün yüzüne çıkaran ünlü sanatçı, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

Emel Sayın, Türk sinemasının bir diğer dev ismi Şener Şen ile gençlik yıllarında çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

İki usta oyuncunun kariyerlerinin ilk dönemlerine ait bu tarihi kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sayın fotoğrafın altına "Kavak Yelleri" notunu düşmüştü.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

GENÇLİK KARESİYLE GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM EBRU GÜNDEŞ OLMUŞTU...

Güçlü sesi, dillerden düşmeyen şarkıları ve yıllara meydan okuyan sahne performansıyla Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biri olan Ebru Gündeş, magazin gündeminden düşmüyor.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar ve yüzündeki belirgin değişimlerle adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez bambaşka bir paylaşımla sosyal medyanın merkezine oturmuştu.

Otel odasında Muhteşem Yüzyıl sesini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! Kapıyı çaldığı anlar olay oldu

Gündeş'in yıllar içindeki değişim hızı ve estetik dokunuşları hayranları tarafından mercek altına alınmışken, geçmişin tozlu raflarından çıkan bir fotoğraf karesi ezberleri tamamen bozmuştu.

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