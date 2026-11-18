Ne yazık ki talihsizlikler bununla da sınırlı kalmadı. Kazadan birkaç yıl sonra sağlık sorunlarıyla mücadele eden Feridun Şavlı, henüz 41 yaşındayken 1995 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Geride ise Yeşilçam'ın unutamadığı bir karakter ve onu yıllar boyunca sevgiyle hatırlayan milyonlar kaldı. Hababam Sınıfı'nın kahkahalarla hatırlanan Domdom Ali'si, gerçek hayatında ise acılarla dolu kısa bir ömür yaşamıştı.