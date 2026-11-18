Türk sinemasının efsanevi serisi Hababam Sınıfı'nda hayat verdiği Domdom Ali karakteriyle yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan Feridun Şavlı, perdedeki neşeli tavırlarıyla hafızalara kazındı. Ancak usta oyuncunun kamera kapandıktan sonraki gerçek yaşamı, izleyiciye sunduğu kahkahaların aksine büyük sınavlarla doluydu. Sinemadan uzaklaştıktan sonra başına gelen talihsiz bir kaza ile tüm düzeni altüst olan ünlü ismin, çok genç yaşta noktalanan hüzünlü yaşam öyküsü duyanların yüreğini burktu...