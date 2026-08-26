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Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel'in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!
Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel'in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!
Sosyal medyada son dönemin dikkat çeken akımlarından "Gem-maxing" trendine ünlü oyuncu Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel de katıldı. İkinci çocuğuna hamile olan Gamze Erçel, karnının kardeşi Hande Erçel ve kızı Mavi tarafından renkli taşlarla süslendiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 26.08.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 14:41