Trend Galeri Trend Magazin Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel'in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel'in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler! 

Sosyal medyada son dönemin dikkat çeken akımlarından "Gem-maxing" trendine ünlü oyuncu Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel de katıldı. İkinci çocuğuna hamile olan Gamze Erçel, karnının kardeşi Hande Erçel ve kızı Mavi tarafından renkli taşlarla süslendiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 26.08.2026 14:26 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 14:41
Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel, sosyal medyada yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatıyla da büyük ilgi gören isimlerden.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile sık sık paylaşımlar yapan Erçel, geçtiğimiz günlerde hamilelik haberiyle magazin gündemine tatlı bir giriş yapmıştı. Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, kızları Mavi'nin ardından ikinci kez anne- baba olacaklarını duyurmuştu.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

"ARTIK DÖRT KİŞİYİZ"

Sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaşan Gamze Erçel Yıldırım, o kareleri "Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz" notuyla paylaşmıştı.

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Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

O AKIMA UYDULAR!

Hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam eden Gamze Erçel, son olarak sosyal medyada hızla yayılan "Gem-maxing" akımına dahil oldu.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Vücudu renkli taşlarla süsleme trendine uyan ünlü isme, kızı Mavi ve oyuncu kardeşi Hande Erçel destek verdi.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Ablasını bu süreçte yalnız bırakmayan Hande Erçel ve minik Mavi, Gamze Erçel'in hamilelik karnını rengarenk taşlarla özenle donattı.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel'in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler! | Video

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte ortaya çıkan neşeli kareleri Gamze Erçel sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yoğun etkileşim alan paylaşım, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

BEBEK BEKLEYEN BİR DİĞER İSİM İSE MELİKE ŞAHİN

"Canın Beni Çekti", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Melike Şahin 2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine girmişti.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Mutlu evliliğiyle dikkat çeken şarkıcı geçtiğimiz aylarda İstanbul'da verdiği konserinde hayranlarıyla sürpriz haberi paylaşmıştı.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Hayranlarına büyüyen karnını gösteren şarkıcı, "Heyecanla bu akşamı bekliyordum. Konserlerimiz çok güzel geçiyor, bu akşam da öyle olacak. Alkışlarınız ve eşliklerinizle bana yardım edin, çünkü heyecanlıyım." demişti.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Hamile olduğunu sahnede açıklayan şarkıcı, bir erkek bebek bekliyor.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Şu sıralar heyecanlı bir bekleyiş içinde olan şarkıcıdan yeni "karnı burnunda" pozlar geldi. Yoğun konser temposuna kısa bir ara veren Melike Şahin, dinlenmek için tatil yaptı.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Ünlü şarkıcı, tatil sırasında çekilen karnı burnunda pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi görerek beğeni yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Şahin, şimdilerde ilk bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

CEMRE KEMER

Bir dönem listelerde fırtınalar estiren Hepsi, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik sahnesine damga vurmuştu. Grubun dağılmasının ardından üyeler kendi solo projelerine yönelerek müzik kariyerlerine bireysel olarak devam etti. Grubun dikkat çeken isimlerinden Cemre Kemer ise 2020 yılında Emir Medina ile hayatını birleştirdi.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

2021'de kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Mutlu bir evlilik sürdüren Kemer, eşi ve çocuklarıyla birlikte aile hayatını gözlerden uzak şekilde yaşamaya devam ediyor.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Sosyal medyada yaptığı son paylaşımda iki evladıyla olan karelerine yer vererek duygusal anlarını takipçileriyle paylaştı.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Kemer'in, " Çok şükür" paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

İSMAİL BALABAN

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışarak yakınlaşmış, zamanla dostlukları romantik bir ilişkiye dönüşmüştü.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Aaynı yarışmada aşk yaşayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Çift ilk bebeklerine kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Sosyal medyayı aktif kullanan İlayda Şeker, kızının yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel’in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler!

Minik İlis'i görenler, babası İsmail Balaban ile olan benzerliğine dikkat çekti.