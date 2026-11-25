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Hande Erçel'in doğum günü kareleri olay oldu! Pastaları ve kıyafeti çok konuşuldu: Hayranlarından beğeni yağdı...
Hande Erçel'in doğum günü kareleri olay oldu! Pastaları ve kıyafeti çok konuşuldu: Hayranlarından beğeni yağdı...
Başarılı oyuncu Hande Erçel, yeni yaş günü kutlamasına ait pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Birden fazla pastanın yer aldığı kutlama kareleri ön plana çıkarken, Erçel'in notu da dikkat çekti. Hayranları, güzel oyuncunun paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.
Giriş Tarihi: 25.11.2026 14:50
Güncelleme Tarihi: 25.11.2026 15:01