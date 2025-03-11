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Hastanelik olmuştu...Mutlu Kaya'nın son hali ortaya çıktı!

Katıldığı bir ses yarışmasının ardından eski sevgilisinin başından vurarak hayatını karattığı Mutlu Kaya geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılmıştı. Genç kızın son hali ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.03.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 13:27
Hastanelik olmuştu...Mutlu Kaya’nın son hali ortaya çıktı!

Katıldığı ses yarışmasında sesi ve güzelliğiyle Sibel Can'a benzetilen Mutlu Kaya, 2015 yılında Diyarbakır'da erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuş ve ölümden dönmüştü.

Hastanelik olmuştu...Mutlu Kaya’nın son hali ortaya çıktı!

Mutlu Kaya saldırıya uğradığı anları ve şu an yaşamak zorunda olduğu hayatı katıldığı programda anlatmıştı:

Hastanelik olmuştu...Mutlu Kaya’nın son hali ortaya çıktı!

"Benim dışarı çıkmamı bekliyor. Zaten dışarıya çıktığım gibi beni zorla arabaya bindirip beni dövdu. Üst üste kurşunlar yağdırdı üzerime. Kurşunlardan biri kafama denk geldi. Susadığımda kimse olmasa tek başıma içemiyorum. Benim hayatım gitti. Bazen diyorum Allah'ım bana bu elimi ver, bardaktan suyumu içebileyim. Çünkü başkasına muhtaç olmak çok zor."

Hastanelik olmuştu...Mutlu Kaya’nın son hali ortaya çıktı!

Adeta küllerinden yeniden doğan Mutlu Kaya 9 yıl sonra yeni şarkısı ile geri dönmüştü.

Hastanelik olmuştu...Mutlu Kaya’nın son hali ortaya çıktı!

Eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu! İşte Mutlu Kaya'nın son hali | Video