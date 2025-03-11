Hastanelik olmuştu...Mutlu Kaya’nın son hali ortaya çıktı!

Katıldığı ses yarışmasında sesi ve güzelliğiyle Sibel Can'a benzetilen Mutlu Kaya, 2015 yılında Diyarbakır'da erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuş ve ölümden dönmüştü. Mutlu Kaya saldırıya uğradığı anları ve şu an yaşamak zorunda olduğu hayatı katıldığı programda anlatmıştı: 'Benim dışarı çıkmamı bekliyor. Zaten dışarıya çıktığım gibi beni zorla arabaya bindirip beni dövdu. Üst üste kurşunlar yağdırdı üzerime. Kurşunlardan biri kafama denk geldi. Susadığımda kimse olmasa tek başıma içemiyorum. Benim hayatım gitti. Bazen diyorum Allah'ım bana bu elimi ver, bardaktan suyumu içebileyim. Çünkü başkasına muhtaç olmak çok zor.' Adeta küllerinden yeniden doğan Mutlu Kaya 9 yıl sonra yeni şarkısı ile geri dönmüştü. Eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu! İşte Mutlu Kaya'nın son hali | Video Yaşama tutunmaya çalışan Mutlu Kaya'nın Instagram hesabında yapılan yeni paylaşımda Mutlu Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Paylaşılan hikayede, 'Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz' notu düşüldü. Kaya, sağlık durumu hakkında, 'Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim.' açıklamasını yaptı. SON HALİ Uzun süredir paylaşım yapmayan Mutlu Kaya son halini paylaşarak sevenlerinin yüreğine su serpti.