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Havuz kenarında bakım maskesi ve iki dilim pizza! Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez'den yoğun tempo göndermesi
Havuz kenarında bakım maskesi ve iki dilim pizza! Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez'den yoğun tempo göndermesi
Cristiano Ronaldo ile mutlu birlikteliğini sürdüren Georgina Rodriguez, günlük hayatından paylaştığı samimi kareyle dikkat çekti. Lüks evinin havuz kenarında yüzündeki bakım maskeleri ve iki elindeki pizza dilimleriyle objektife yansıyan Rodriguez, esprili notuyla yoğun temposuna gönderme yaptı.
Giriş Tarihi: 24.11.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 24.11.2026 10:09