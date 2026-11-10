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Hayranlarını heyecanlandıran haber Teoman'dan geldi! Ünlü sanatçı müjdesini verdi: 'Harika sürprizlerim var'
Hayranlarını heyecanlandıran haber Teoman'dan geldi! Ünlü sanatçı müjdesini verdi: "Harika sürprizlerim var"
Türk rock müziğinin ünlü ismi Teoman, bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Mağazaları dolaşarak alışveriş yapan ünlü sanatçı, her zamanki sakin tarzının aksine oldukça neşeli halleriyle dikkat çekti. Yoğun konser temposundan bahseden Teoman'ın "Harika sürprizlerim var" sözleri merak uyandırdı.
Giriş Tarihi: 10.11.2026 07:04