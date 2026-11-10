Hayranlarını heyecanlandıran haber Teoman'dan geldi! Ünlü sanatçı müjdesini verdi: "Harika sürprizlerim var"

Yaşadıklarını samimi sözlerle anlatan Teoman, "Erken kalktım bugün, uyuyakaldım filmde. Boşuna zorlamayayım, eve gidip uyuyayım bari. Bir 10 dakika falan uyumuşum galiba. Çok beğendiğim bir yönetmenin filmi bu. Ben gidip evimde güzel güzel izleyeyim" ifadelerini kullanmıştı.

Teoman'ın doğal ve rahat tavrı, sanatçının film keyfini daha dinlenmiş bir şekilde evinde sürdürmeyi tercih ettiğini ortaya koymuştu.