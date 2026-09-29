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Haberler Galeri Magazin Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...
Giriş Tarihi: 29.09.2026 09:55 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 09:58

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

Türk rock müziğinin başarılı isimlerinden Teoman, arkadaş grubuyla vakit geçirdiği akşamda beklenmedik anlara imza attı. Kameraların açılamasıyla birlikte masadakilerin sergilediği sıra dışı tavır ortamı bir anda hareketlendirirken, ünlü müzisyenin yaşananlar karşısında verdiği tepki dikkat çekti.

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Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

Türk rock müziğinin kendine has tarzı ve imza attığı albümlerle uzun yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden Teoman, sahne çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

Aynı zamanda sanatçının dostlarıyla vakit geçirmek için tercih ettiği buluşmalar, zaman zaman magazin basınının objektiflerine yansıyarak hareketli dakikaların yaşanmasına yol açıyor.

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Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

CİHANGİR'DE GECE YARISI KARŞILAŞMASI

Ünlü rockçı, son olarak önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda arkadaş grubuyla bir araya geldi. Gece boyunca masadakilerle sohbet eden sanatçının bulunduğu alanda patlayan flaşlar, ortamdaki hareketliliği bir anda artırdı. Kameraları karşılarında bulan masadaki kadınlar, yüzlerini gizlemeye çalışarak şaşkınlık yaşadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

MASADAKİ TEPKİ KAHKAHALARA YOL AÇTI

Hürriyet'te yer alan habere göre mekan önünde bekleyen basın mensuplarının görüntü alması üzerine gruptakiler hızlı hareketlerle yüzlerini kapatmaya çabaladı. O anlarda masada bulunan kadınların, "Ne oluyoruz, bu da ne şimdi? Teoman bizi çekiyorlar" şeklindeki sözleri geceye damga vurdu.

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

Masadakilerin yaşadığı bu anlık panik, Teoman'ı kahkahalara boğdu. Sanatçının neşeli ve rahat tavırları dikkat çekerken, gruptakiler yaşanan şaşkınlığı üzerlerinden atmaya çalıştı.

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

ASLEN GİRESUNLU OLAN SANATÇI GÜNDEMDE

İstanbul'da dünyaya gelen ancak aslen Giresunlu olan Teoman, bu neşeli gecenin ardından arkadaş grubuyla birlikte mekandaki vakitlerine devam etti.

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

BURAK ÖZÇİVİT

Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

SİBEL TAŞÇIOĞLU

Bursa

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

OLGUN TOKER

Mersin

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

BURAY

Kıbrıs

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

Hande Baladın

KÜTAHYA

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

SİNEM KOBAL
İstanbul

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

HANDE ERÇEL

Bandırma

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

PINAR DENİZ

Adana

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