Haberler
Galeri
Magazin
Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...
Giriş Tarihi: 29.09.2026 09:55
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 09:58
Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...
Türk rock müziğinin başarılı isimlerinden Teoman, arkadaş grubuyla vakit geçirdiği akşamda beklenmedik anlara imza attı. Kameraların açılamasıyla birlikte masadakilerin sergilediği sıra dışı tavır ortamı bir anda hareketlendirirken, ünlü müzisyenin yaşananlar karşısında verdiği tepki dikkat çekti.