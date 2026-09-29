Kadınlar panikle yüzünü gizledi, Teoman kahkahaya boğuldu! Cihangir’de olaylı gece...

MASADAKİ TEPKİ KAHKAHALARA YOL AÇTI

Hürriyet'te yer alan habere göre mekan önünde bekleyen basın mensuplarının görüntü alması üzerine gruptakiler hızlı hareketlerle yüzlerini kapatmaya çabaladı. O anlarda masada bulunan kadınların, "Ne oluyoruz, bu da ne şimdi? Teoman bizi çekiyorlar" şeklindeki sözleri geceye damga vurdu.