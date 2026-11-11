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Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Hayata sen mi, ben mi dedim!'
Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe'den yıllar sonra gelen itiraf: "Hayata sen mi, ben mi dedim!"
Başarılı şarkıcı Gökhan Tepe, müzik kariyerinin en karanlık dönemine dair samimi açıklamalarda bulundu. 2006 yılına kadar büyük bir bocalama yaşadığını belirten ünlü şarkıcı, "Hayata sen mi, ben mi dedim!" diyerek o zor günlerde her şeyi bırakmanın eşiğinden döndüğünü anlattı.
Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 10:08