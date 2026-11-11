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Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe'den yıllar sonra gelen itiraf: "Hayata sen mi, ben mi dedim!"

Başarılı şarkıcı Gökhan Tepe, müzik kariyerinin en karanlık dönemine dair samimi açıklamalarda bulundu. 2006 yılına kadar büyük bir bocalama yaşadığını belirten ünlü şarkıcı, "Hayata sen mi, ben mi dedim!" diyerek o zor günlerde her şeyi bırakmanın eşiğinden döndüğünü anlattı.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:59 Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 10:08
Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Gökhan Tepe, şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kurarken, bugünlere kolay gelmediğini gözler önüne seren çok özel açıklamalarda bulundu.

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

Başarılı sanatçı katıldığı bir programda, şöhret basamaklarını tırmanmadan hemen önce yaşadığı büyük maddi ve manevi çıkmazları paylaştı.

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

"BIRAKABİLİRDİM AMA BIRAKMADIM!"

Müzik kariyerinin başlarında ve özellikle 2006 yılına kadar geçen süreçte büyük sıkıntılar çektiğini vurgulayan Gökhan Tepe, pes etme noktasına geldiği o günleri şu sözlerle özetledi:

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Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

"2006'da 'Yürü Yüreğim' albümüne kadar benim bocalama dönemimdi. Dipteydim, maddi manevi çöküş yaşıyordum. Orada bırakabilirdim ama bırakmadım. 'Yapacağım' dedim."

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

"O ŞARKILAR KARİYERİMİ UZAYA ÇIKARDI"

Zorluklar karşısında mücadeleye devam ettiğini belirten ünlü şarkıcı, hayatının akışını değiştiren dönüm noktasını şu ifadelerle aktardı:

"Gelen şarkılar kariyerimi uzaya çıkardı. 'Yürü Yüreğim' ve 'Gel Aşkım' o dönemin mahsulleriydi. Hayata 'Sen mi, ben mi?' dedim."

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

Gökhan Tepe'nin zorluklarla dolu geçmişinden zirveye uzanan bu samimi ve ilham veren itirafı, hayranlarından büyük takdir topladı.

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

"SEN OLMASAN BUGÜNLERİ GÖREMEZDİM"

Gökhan Tepe, kariyerinin 30. yılını kutladığı konser serisinin ilkini Ayvalık'ta gerçekleştirmişti. Tepe konserin başında hayranlarına "Siz oldukça ben böyle şarkılar yazmaya devam ederim" diye seslenmişti.

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

'Annem' adlı şarkısını söylemeden ise "Bu şarkıyı anneme yazmıştım. Ne mutlu ki bu akşam annem burada. Sen olmasan bugünleri göremezdim" sözleriyle annesi Sema Tepe'ye teşekkür etmişti.

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

Öte yandan daha önce sahnede annesine seslenen bir diğer isim de Emrah olmuştu.

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

Arabesk müziğin ünlü ismi Emrah, Yalıkavak'ta sahne almıştı. 2,5 saat sahnede kalan sanatçı, müziksevere hem nostaljik hem de duygu dolu anlar yaşatmıştı. Sanatçıyı dinleyenler arasında annesi Ayten Hanım da vardı. Sahnenin en önünde annesini gören Emrah, bir süreliğine konserini durdurmuştu.

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

Hemen sahneden inerek annesinin yanına giden sanatçı, eğilerek elini öpmüştü.

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

Bu hareketi büyük alkış alan sanatçı, "Önce annemin hayır duasını almak istedim. Bugün burada ayaktaysam onun emeği ve duası sayesindedir. Duasız olmaz! Seni çok seviyorum anne" demişti.

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

ESKİ EŞİNE MESAJIYLA DA TAKDİR TOPLAMIŞTI

Şarkıcı Emrah ile Sibel Erdoğan, 2014 yılında dünyaevine girmiş ve bu evlilikten Elyesa ile Eleysa adında iki çocuk sahibi olmuştu.

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

Uzun süre gözlerden uzak bir aile hayatı sürdüren çift, takvimler 2022 yılını gösterdiğinde anlaşmalı olarak yollarını ayırma kararı aldı.

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

Boşanma sonrasında çocuklarının eğitimi ve geleceği için iletişimlerini koparmayan ikili, aralarındaki saygıyı koruyarak süreci yürütmeye devam etti.

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

Son olarak ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda eski eşi Sibel Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etmişti.

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

"HER ZAMAN KIYMETLİSİN..."

Çocuklarının annesini bu özel gününde unutmayan Emrah, paylaştığı gönderide "Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşların olsun. Hayatımızdaki en mükemmel ortak değerimiz olan evlatlarımızın annesisin ve her zaman çok kıymetli bir yere sahipsin. Evlatlarımızın varlığıyla aramızda oluşan bağ ömür boyu sürecek en kıymetli bağlardan biridir. Allah seni evlatlarımızın başından eksik etmesin.

Şarkıcı Emrah'tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: "Her zaman kıymetlisin..."

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

Çocuklarımızın başarılarını, sevinçlerini ve hayatlarındaki en güzel anları sağlıkla birlikte görmeyi Rabbim bize nasip etsin inşallah... Mutlu yıllar." ifadelerine yer vermişti. Ünlü şarkıcının aile vurgusu yaptığı bu son paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekmişti.

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

Emrah, kızı Eleysa'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu bir mesajla kutlayarak takipçilerini duygulandırmıştı.

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

"HAYATTAKİ EN DEĞERLİ HAZİNEMSİN"

Instagram hesabında kızıyla bir fotoğraf yayınlayan ünlü şarkıcı, yazdığı şu notla kalplere dokunmuştu: "Benim güzel kızım, bu şarkı ile sana olan sevgimi dile getirmeye çalıştım..hayatımın en büyük mucizesi, kalbimin en kıymetlisi Eleysam.. Bugün 9 yaşına girdin. Senin baban olmak hayatımın en güzel hediyesi… Gözlerinin içindeki ışık, gülüşündeki saflık ve kalbindeki güzellik bana her gün yeniden yaşam sevinci veriyor. Sen benim yüreğimin içi ,en büyük mutluluğum, en derin aşkım ve hayattaki en değerli hazinemsin. Her adımında yanında olmaktan, seni koruyup sevgiyle büyütmekten gurur duyuyorum. İyi ki doğdun meleğim… Hayatım seninle anlam buldu. Nice güzel yaşların olsun, hep sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu kal. Babasının biricik prensesi… Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok seviyorum."

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

Emrah oğlunun doğum gününü kutladığı paylaşımla da gündemde yer almıştı.

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Emrah, gönderisine şu notu düşmüştü: "Canım oğlum, doğum günün kutlu olsun… Ve artık 11 yaşındasın. Allah'ım seni nazarlardan korusun." 'Küçük Elyesa'ya çok sayıda "İyi ki doğdun" mesajı yağmıştı.

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları!

Mehmet Ali Erbil, 1989 yılında meslektaşı Nergis Kumbasar ile dünyaevine girmişti. Yedi yıl süren evliliklerini daha sonra sonlandıran ünlü çiftin bu birliktelikten Yasmin adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

Her ne kadar yollarını ayırmış olsalar da, ikili kızları Yasmin söz konusu olduğunda her zaman bir araya gelmeyi başardı.

Her şeyi bırakmak üzereymiş! Gökhan Tepe’den yıllar sonra gelen itiraf: Hayata sen mi, ben mi dedim!

Ünlü şovmen, bugün 29 yaşına giren kızı Yasmin'in doğum gününü de duygusal bir mesajla kutlayarak dikkat çekti.