Trend Galeri Trend Magazin Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Münir Özkul'ın herkes kızı olduğunu biliyor. Ancak Özkul'un aslında bir de oğlu var. Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi yıllar sonra ortaya çıktı. Bakın ne yapıyor!

Giriş Tarihi: 27.08.2025 07:33 Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 07:34
Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı "Kel Mahmut" karakteriyle hafızalara kazınmıştı Münir Özkul...Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Gırgıriye ve Görgüsüzler gibi sayısız filmde rol almıştı.

Yer aldığı filmlerde babacan rolleriyle tanınan Münir Özkul, özel hayatında çapkınlığı ile meşhurdu. Gelin Münir Özkul'un hayatına bir göz atalım.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Münir Özkul, sanat kariyerine henüz lise çağında başladı ve lise öğrencisi olduğu 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro oyunlarında rol aldı.

İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta isimlerinden Münir Özkul 93 yaşındaydı. Münir Özkul uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.

Münir Özkul tiyatro kökenli olsa da sinema ile ünlendi.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen Hababam Sınıfı serisindeki tatlı-sert okul müdürü Kel Mahmut tiplemesi oldu. 400'e yakın filmde rol aldı.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

Adile Naşit'le beraber oynadığı filmlerle Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden oldu.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi'nin sanat tarihi bölümüne devam eden Münir Özkul, 1948'de "Aşk Köprüsü" adlı tiyatro oyunuyla profesyonel kariyerine başladı.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

Aşk Köprüsü oyununun ardından Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçen Münir Özkul, John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar (1951), John Millington Synge'den Babayiğit, George Axelrod'dan Yaz Bekarı (1954), John Patrick'ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda oynadı.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

Ardından İstanbul Şehir Tiyatroları'nda, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda ve İstanbul'da yer alan Bulvar Tiyatrosu'nda arkadaşlarıyla birlikte oluşturduğu grupla çalıştı.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

1970'li yıllardan itibaren özellikle kalabalık kadrolu ve Ertem Eğilmez yapımlı filmlerde rol almaya başlayan Münir Özkul, kendisiyle özdeşleşen Hababam Sınıfı'ndaki "Mahmut Hoca" karakteriyle de tüm Türkiye'de tanınan bir isim oldu.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Özkul, Sev Kardeşim filmindeki oyunuyla 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü kazandı. "Bizim Aile" filminde canlandirdigi "Yaşar Usta" rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali'nde özel ödül kazandı. "Süt Kardeşler" filminde yönetmen yardımcılığı da yapmıştır.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

Sinemada başarılarla dolu hayatına 4 evlilik sığdıran Münir Özkul'un bir oğlu ve 2 kızı var. Münir Özkul'un çocuklarından ikisi ilk eşi Şadan Özkul'dan dünyaya geldi. Münir Özkul'un ikinci eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuydu. Filmlerde babacan bir portre çizse de özel hayatında çapkınlığı ile meşhurdu. Gelin Münir Özkul'un hayatına bir göz atalım.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

MÜNİR ÖZKUL'UN İLK EŞİ VE ÇOCUKLARI :

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

Münir Özkul kızı Güner Özkul'un da aktardığı gibi çapkın biriydi. 93 yıllık ömrüne 4 eş sığdırması da bunun sonucu. Münir Özkul'un ilk eşi Şadan Özkul Işık oldu. Münir Özkul'un bu evliliğinden 2 çocuğu bulunuyor. Oğlu Ferdi Özkul şu anda Kanada'da yaşıyor. Kızı Hayriye Özkul ise medyadan uzak duruyor.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

SUNA SELEN İKİNCİ EŞİ: Münir Özkul'un ikinci eşi izleyicinin dizilerden tanığı oyuncu Suna Selen oldu. Suna Selen ile Münir Özkul'un evliliklerinden bir kızları dünyaya geldi. Münir Özkül ile Suna Selen kızları 8 yaşına geldiğinde boşandılar.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

KIZI GÜNER ÖZKUL KİMDİR : Münir Özkul'un Suna Selen'den olan kızı Güner Özkul, 1 Şubat 1966 yılında dünyaya geldi. Münir Özkul hastalığı sürecinde kızı Güner Özkul bir çok kez medyada yer aldı.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

Güner Özkul'u ayrıca sperm bankasından çocuk sahibi olması ile hatırlıyoruz.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

TOPHANELİ ÖRÜMCEK YAŞAR : Münir Özkul'un hayatına giren en ilginç eşi sanırız Yaşar Hanım'dı. 1974 yılında Suna Selen'den boyanan Münir Özkul, Tophaneli Örümcek Yaşar lakabıyla anılan Yaşar Hanım'la üçüncü evliliğini yaptı. Ancak bu evlilik de uzun ömürlü olmadı ve boşanmayla bitti. Münir Özkul üçüncü eşinden çocuk sahibi olmadı.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

MÜNİR ÖZKUL'UN SON EŞİ UMMAN HANIM : Münir Özkul'un son eşi Ummun Özkul oldu.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

Umman Özkul ünlü sanatçıdan tam 25 yaş küçüktü. Evlendiklerinde Münir Özkul 53 , eşi Umman Özkul ise 28 yaşındaydı.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

İlk iki eşinden 3 çocuk sahibi olan Münir Özkul son eşinden de çocuk yapmadı. Münir Özkul'a hastalığı sürecinde son eşi Umman Özkul baktı. Eşine görür görmez aşık olduğunu söyleyen Umman Özkul, ona olan düşkünlüğü ile biliniyordu.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

MÜNİR ÖZKUL'UN TEK OĞLU FERDİ:

Münir Özkul'un 3 çocuğundan biri Ferdi Özkul. İlk eşinden olan Ferdi Özkul babasının izinden gitmemiş ve kendisine çok farklı bir rota çizmiş. Şu anda Kanada'da yaşayan Ferdi Özkul aşçılıkla ilgileniyor. Ottawa'da 6 tane restoranı bulunuyor.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

Ayrıca Sait Ferdi ismi Sait Faik Abasıyanık ve büyük dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'dan gelmektedir. Münir Özkul bu iki ismi çok sevdiğini ifade etmişti.

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler...

Hayati Hamzaoğlu- Deniz Hamzaoğlu

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

Avni Dilligil -Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

Ekrem Dümer- Yalçın Dümer

Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

Akil Öztuna'nın kızı Aytaç Öztuna