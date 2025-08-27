Trend Galeri Trend Magazin Herkes tek kızı var sanıyordu...Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Münir Özkul'ın herkes kızı olduğunu biliyor. Ancak Özkul'un aslında bir de oğlu var. Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi yıllar sonra ortaya çıktı. Bakın ne yapıyor!