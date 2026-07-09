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Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel'den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!
Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel'den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!
Ekranların sevilen genç yıldızı Yağmur Yüksel, şehir yaşamına kısa bir mola vererek soluğu ailesinin yanında aldı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından babaannesiyle birlikte geçirdiği huzur dolu anları paylaştı.
Giriş Tarihi: 09.07.2026 09:04
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 09:21