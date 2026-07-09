Trend Galeri Trend Magazin Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel'den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel'den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

Ekranların sevilen genç yıldızı Yağmur Yüksel, şehir yaşamına kısa bir mola vererek soluğu ailesinin yanında aldı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından babaannesiyle birlikte geçirdiği huzur dolu anları paylaştı.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 09:04 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 09:21
Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

Oyunculuk kariyerine "Kan Çiçekleri" dizisiyle adım atan Yağmur Yüksel, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmeyi başardı.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

Oyunculuğu ve ekrandaki enerjisiyle adından söz ettiren genç oyuncu, kariyer basamaklarını istikrarlı adımlarla tırmanmayı sürdürdü. Genç yaşına rağmen sergilediği performansla izleyiciden tam not alan Yüksel, kısa sürede yapımcıların da radarına girdi.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyayı da aktif kullanan Yağmur Yüksel, özellikle Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

Her fırsatta doğallığı ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu Yağmur Yüksel, bu kez babaannesinin bahçesinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini topladı.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

Kameralardan uzak, günlük yaşamından kesitler sunan Yüksel, babaannesiyle birlikte bahçede kiraz topladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Yüksel'in babaannesiyle paylaşımı kalpleri ısıttı | Video

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

İkilinin keyifli halleri ve doğal görüntüleri kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

Babaannesiyle geçirdiği sıcak anlarla dikkat çeken oyuncunun paylaşımı, takipçileri tarafından samimi ve içten bulunurken, aile bağlarını yansıtan görüntüler sosyal medyada ilgi gören paylaşımlar arasında yer aldı.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

Genç neslin en çok takip edilen ve beğenilen isimlerinden biri olan Yağmur Yüksel, geçen günlerde de evinin en özel köşesinden bildirmişti.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

Oyunculuktaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu, meğer boş vakitlerini fırçasıyla değerlendiriyormuş!

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

SOSYAL MEDYA O KARELERLE ÇALKALANDI!

Instagram hesabının hikaye bölümünden resim yaptığı anları paylaşan Yüksel, doğal hali ve elindeki paletiyle dikkat çekmişti.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

Konsantre bir şekilde tuvaline odaklandığı görülen ünlü ismin bu "sanatsal" hobisi, takipçileri tarafından "Her parmağında on marifet" yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

Yağmur Yüksel'den ezber bozan paylaşım! Görenler gözlerine inanamadı: Meğer o konuda da ustaymış...

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

İLK MESLEĞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI!

Öte yandan ekranların genç yıldızı hakkında merak edilen bir diğer detay ise meslek geçmişi oldu. Oyunculuğa adım atmadan önce farklı bir alanda eğitim aldığı bilinen Yağmur Yüksel'in ekranlardan önce hemşirelik yaptığı ortaya çıktı.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

İLK MESLEĞİYLE ŞAŞIRTAN DİĞER İSİM: İBRAHİM TATLISES

1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen İbrahim Tatlıses'in hayatı, doğduğu anda bile kolay olmamıştır.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

Babası cezaevinde olan Tatlıses, çocukluk yıllarında hiçbir zaman okula gidemedi. Bu durumla ilgili olarak "Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik?" diyerek durumu esprili bir dille anlattı.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

ÇOCUK YAŞTA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Okuma yazma öğrenememesine rağmen hayata tutunmak için çalışmak zorunda kalan Tatlıses, daha çocuk yaşlarda çeşitli işlerde çalışmaya başlamıştır.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

Su satıcılığı yapmış, çığırtkanlık yaparak sinemalarda "Haydi buz gibi su!" diye bağırarak insanlara su satmaya çalışmıştır. Bu dönemde karşılaştığı zorluklar ve haksızlıklar onun hayatına yön vermiştir.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

Tatlıses'in kendi ifadesiyle, su satarken bir gün sinemada oturan bir adamın kendisine tokat attığı an hayatındaki dönüm noktalarından biridir: "Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı. 'Sus ulan eşek, seni mi dinleyeceğiz.' diye suratıma dört tokat attı. Ve o yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi." Bu yaşananlar, onun hem mücadelesini hem de karakterinin şekillenmesini sağlamıştır.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

İŞTE İLK MESLEĞİ!

Gençlik yıllarında inşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. Zor ve ağır iş koşullarına rağmen hayatı boyunca çalışmaktan vazgeçmemiştir. İnşaatlarda çalışırken türkü söylemeyi de ihmal etmeyen Tatlıses, sesini ve yeteneğini orada keşfetmiştir. Adanalı bir sinemacı tarafından bu yeteneği fark edilmiştir. Bu keşif, onun hayatının dönüm noktalarından biri olmuştur.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

İbrahim Tatlıses, ilk olarak Adana'da çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamıştır. Daha sonra Ankara'ya gelerek, burada gazino ve pavyonlarda sahne deneyimi edinmiştir.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

1974 yılında söylediği "Ayağında Kundura" türküsü ile geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır. Bu başarı onun radyoya ve televizyona çıkmasını sağlamış, böylece sanat kariyeri ivme kazanmıştır.

70'li yılların ortalarında ise İstanbul'a geçerek sahne hayatını burada sürdürmüştür. İstanbul'daki müzik ve eğlence dünyasında kendisine önemli bağlantılar kurmuş, özellikle kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanışmıştır. Tüm bu aşamalar, İbrahim Tatlıses'in zorluklarla dolu hayat yolculuğunun bir parçası olmuştur.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

İbrahim Tatlıses'in ünlü olmadan önceki hayatı, disiplin, sabır ve çalışma azmiyle doludur. Okula gitmeden, zorlu işlerde çalışarak ve hayatın ona getirdiği tüm engellere rağmen yılmadan yoluna devam eden Tatlıses, başarıyı hak etmiş ve bugün Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri olmuştur. Onun hikayesi, pek çok kişiye ilham veren, emek ve azimle hayatta neler başarılabileceğinin somut bir örneğidir.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

FERDİ TAYFUR DA İLK MESLEĞİ İLE ŞAŞIRTAN İSİMLERDEN!

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetse de eserleri ve yaşam öyküsüyle hafızalardaki yerini koruyor. Müzik kariyerinde büyük başarılar elde etmeden önce zorlu bir hayat mücadelesi veren usta sanatçı, azmiyle milyonlara ilham olmuştu.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

Adana'da doğup büyüyen Tayfur, çocukluk yıllarından itibaren ailesine destek olmak adına birçok işte çalışmıştı.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

EĞİTİM-ÖĞRETİM HAYATINA ARA VERMEK ZORUNDA KALDI

Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim-öğretim hayatına ara vermek zorunda kalan sanatçı, geçimini sağlamak için küçük yaşından itibaren ter dökmeye başlamıştı.

Herkesi çocukluğuna götürdü… Yağmur Yüksel’den kalpleri ısıtan anlar: Babaannesiyle bahçeye girip bakın ne yaptı!

Hayatın ona sunduğu bu zorlayıcı yollardan asla pes etmeden ilerleyen Tayfur, farklı işlerde çalışarak deneyimlerine deneyim eklemişti.