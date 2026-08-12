Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: "Bu işte bir yanlışlık var!"

Takipçilerine içini döken ünlü oyuncu, "Bak bu işte bir yanlışlık var. Neden kilo almak çok kolay? Böyle oturduğumuz yerden kilo alıyoruz falan. Neden bunları vermeye çalışırken böyle? Yani neden bu kadar bir uğraş? Sinir oldum" sözleriyle herkesin duygularına tercüman oldu.