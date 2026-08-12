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Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: "Bu işte bir yanlışlık var!"

Doğumdan 9 ay sonra "Yaz geliyor, tutuşma geldi" diyerek spora başlayan Gizem Karaca, kilo verme sürecindeki zorluklara eğlenceli bir dille sitem etti. Güzel oyuncunun "Alırken harika, verirken burnundan damlıyor" sözleri takipçilerini güldürdü.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 12.08.2026 12:47 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 12:58
Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

"Güzel Köylü", "Eve Düşen Yıldırım" ve "İçimdeki Fırtına" dizileriyle tanınan Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenmişti.

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

Ekmekçi çifti, 2025 yılının haziran ayında kızları Yaz'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

Şimdilerde vaktinin çoğunu kızı Yaz ile geçiren güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda spora başladığını duyurmuştu.

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Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

Spor maratonu devam eden Karaca, kilo alma ve verme hızı arasındaki adaletsizliğe eğlenceli bir dille isyan etti.

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca'dan kilo serzenişi: "Bu işte bir yanlışlık var!" | Video

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

Takipçilerine içini döken ünlü oyuncu, "Bak bu işte bir yanlışlık var. Neden kilo almak çok kolay? Böyle oturduğumuz yerden kilo alıyoruz falan. Neden bunları vermeye çalışırken böyle? Yani neden bu kadar bir uğraş? Sinir oldum" sözleriyle herkesin duygularına tercüman oldu.

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

ORHAN GENCEBAY-SEVİM EMRE'NİN OĞLU GÖKHAN GENCEBAY

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: Bu işte bir yanlışlık var!

ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ