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Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: 'Bu işte bir yanlışlık var!'
Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: "Bu işte bir yanlışlık var!"
Doğumdan 9 ay sonra "Yaz geliyor, tutuşma geldi" diyerek spora başlayan Gizem Karaca, kilo verme sürecindeki zorluklara eğlenceli bir dille sitem etti. Güzel oyuncunun "Alırken harika, verirken burnundan damlıyor" sözleri takipçilerini güldürdü.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 12:58