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Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena'nın deniz keyfini paylaştı…

Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Mira denizle tanıştı. Deniz kenarında ayaklarını suya sokan minik Mira'nın heyecandan ne yapacağını bilemediği o tatlı anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 15:02 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 15:19
Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Savaşçı dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Mutlu evliliklerini Mayıs 2024'te dünyaya gelen kızları Mira Milena ile taçlandıran ünlü çift, şimdilerde ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Sosyal medyada paylaştıkları sıcak aile pozlarıyla sık sık adlarından söz ettiren ikili, bu kez kızlarının neşeli anlarıyla gündeme geldi.

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Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Atiksoy, kızının deniz keyfini takipçileriyle paylaştı.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira'nın deniz keyfini paylaştı | Video

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Denizin serin sularıyla tanışan minik Mira Milena'nın ayaklarını suya soktuğu anlarda yaşadığı tatlı heyecan ve sevimli mimikleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Babası Berk Oktay'a olan benzerliğiyle sık sık konuşulan Mira'nın o doğal halleri, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

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Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen Kaan Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile 2023 yazında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Çift mutlu evliliklerini aynı yıl Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, setlere ara verip günlerini minik Ardıç'la geçiriyor.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Ünlü oyuncu, oğluyla doğada vakit geçirdiği anları sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin kalbini ısıtmıştı.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Baba oğlun bu karelerine kısa sürede beğeni yağarken, sosyal medya kullanıcılarından da "Ardıç nasıl da büyümüş" yorumları gelmişti.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Çocuklarının yüzünü sosyal medyada göstermemeye özen gösteren çift, bu tutumlarını sürdürüyor. Kaan Urgancıoğlu da son paylaşımında bu hassasiyeti koruyarak oğlu Ardıç'ın yüzünü göstermemişti.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Öte yandan Urgancıoğlu, geçtiğimiz aylarda da oğluyla beraber bahçeden meyve topladığı anları paylaşmıştı.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

TARIK MENGÜÇ

2004 yılında çıkardığı 'Şak Şuka' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Tarık Mengüç, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Roman müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı, yıllar içinde hem sahne performansları hem de şarkılarıyla adından söz ettirmeyi sürdürdü.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Müzik kariyerinin yanı sıra aile yaşantısını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Mengüç, kızı Sevde ile gündeme gelmişti. Uzun yıllardır Funda Mengüç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk babası olan ünlü isim, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

"YAŞADIĞIM SÜRECE ARKANDA DAĞ OLACAĞIM SÖZ"

Peş peşe doğum günü kareleri yayımlayan Mengüç, duygusal mesajıyla da dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "1 Nisan bahar ile gelen kızım. Kalbinde tomurcuk çiçekleri açan denize aşık doğayı seven gökyüzündeki mavi renkleri ile huzur bulan hayvanları doğadaki her canlıyı koruyan merhametli canım kızım. Yaşadığım sürece arkanda dağ olacağım söz. Yaşadığım sürece gülmelerini kahkahalarını eksik etmeyeceğim canım kızım sana söz. İyi ki doğdun iyi ki varsın rabbim yolunu gül bahçesinden mis kokular ile hayalleri sevinçlerini sağlığını her daim güçlü kılsın seni seviyorum Sevde'm"

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Duygusal doğum günü paylaşımıyla gündeme gelen Mengüç'ün kızıyla olan benzerliği ise bir hayli dikkat çekmişti.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Ünlü şarkıcının, tıpkı kendisi gibi müziğe yönelen oğlu Baran da babasının izinden gidiyor.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

HÜLYA AVŞAR

Ünlü sanatçı Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde, İstanbul İstinye'de bir alışveriş merkezinde objektiflere yansımıştı.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Rahat tarzı ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken Avşar, mağazaları tek başına gezerek alışveriş yaptı. Zaman zaman hayranlarıyla sohbet eden ünlü isim, keyifli halleriyle dikkat çekmişti.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu da, Zincirlikuyu'da objektiflere yansımıştı. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Zehra, neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çekerken sorulara, "Her şey yolunda gayet iyi gidiyor" demişti. Anne-kızın samimi halleri sevenleri tarafından beğeni toplamıştı.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Ekranların karizmatik ismi Engin Altan Düzyatan, bu kez hayranlarının karşısına bir dizi sahnesiyle değil, "süper baba" kimliğiyle çıktı.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Düzyatan, Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında görkemli bir evliliğe imza atmıştı.

Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunan Düzyatan, kızı Alara ile kalpleri ısıtan bir paylaşım yapmıştı.