Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın deniz keyfini paylaştı…

"YAŞADIĞIM SÜRECE ARKANDA DAĞ OLACAĞIM SÖZ"

Peş peşe doğum günü kareleri yayımlayan Mengüç, duygusal mesajıyla da dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "1 Nisan bahar ile gelen kızım. Kalbinde tomurcuk çiçekleri açan denize aşık doğayı seven gökyüzündeki mavi renkleri ile huzur bulan hayvanları doğadaki her canlıyı koruyan merhametli canım kızım. Yaşadığım sürece arkanda dağ olacağım söz. Yaşadığım sürece gülmelerini kahkahalarını eksik etmeyeceğim canım kızım sana söz. İyi ki doğdun iyi ki varsın rabbim yolunu gül bahçesinden mis kokular ile hayalleri sevinçlerini sağlığını her daim güçlü kılsın seni seviyorum Sevde'm"