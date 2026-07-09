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Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena'nın deniz keyfini paylaştı…
Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena'nın deniz keyfini paylaştı…
Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Mira denizle tanıştı. Deniz kenarında ayaklarını suya sokan minik Mira'nın heyecandan ne yapacağını bilemediği o tatlı anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 09.07.2026 15:02
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 15:19