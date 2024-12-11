Holding’te Aydan yıllar sonra bulduğu babasına kavuşabilecek mi?

Osman Altınordu'ya yapılan silahlı saldırı haberi aileye bomba gibi düşer. Herkes bu işin arkasında kimin olduğunu sorgulayıp, olaya şahit olan Aydan'ın üzerine giderken; Osman, hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Aydan ise yıllardır kayıp olan babasını bulmanın şokunu atlatamadan, bu defa sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır. ATV'nin yeni dizisi Holding 2. tanıtımı yayınlandı | Video Osman Altınordu uyanacak mı? Aydan sorularının cevaplarını alabilecek mi? Altınordu kızları, babalarından sonrası için planlarını sürdürürken Kerem, olayın baş şüphelisi olarak gördüğü Mahir'i yakalayabilecek mi?