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Holding'te Aydan yıllar sonra bulduğu babasına kavuşabilecek mi?

Başrollerini Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu ve Mustafa Üstündağ'ın paylaştığı atv'nin yeni dizisi Holding'in yeni fragmanı nefesleri kesti.

Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:55
Holding’te Aydan yıllar sonra bulduğu babasına kavuşabilecek mi?

Osman Altınordu'ya yapılan silahlı saldırı haberi aileye bomba gibi düşer.

Holding’te Aydan yıllar sonra bulduğu babasına kavuşabilecek mi?

Herkes bu işin arkasında kimin olduğunu sorgulayıp, olaya şahit olan Aydan'ın üzerine giderken; Osman, hayatta kalma mücadelesi vermektedir.

Holding’te Aydan yıllar sonra bulduğu babasına kavuşabilecek mi?

Aydan ise yıllardır kayıp olan babasını bulmanın şokunu atlatamadan, bu defa sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır.

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Holding’te Aydan yıllar sonra bulduğu babasına kavuşabilecek mi?

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