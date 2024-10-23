ATV'nin yeni dizisi Holding 2. tanıtımı yayınlandı | Video

atv ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Holding’in yeni tanıtımı izleyicilerle buluştu. İnsanların aşk ve iktidarla sınanacağı atv’nin yeni dizisi “Holding”in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Bilgiç, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Itır Esen, Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor. Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan “Holding” seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor!