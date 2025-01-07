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Hüsnü Şenlendirici kızını paylaştı hayranları yorum yağmuruna tuttu! "Bu nasıl bir ses, Sibel Can'ın veliahdı gibi..."

Ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, sosyal medya hesabından paylaştığı müzik performansıyla dikkat çekti. Babası gibi müzik yeteneğiyle öne çıkan Naz'ın sesi, takipçilerinden tam not aldı.

Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:08 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:29
Hüsnü Şenlendirici kızını paylaştı hayranları yorum yağmuruna tuttu! Bu nasıl bir ses, Sibel Can’ın veliahdı gibi...

Paylaşıma gelen yorumlarda, Naz'ın sesinin babasının üslubuyla benzerliği özellikle vurgulandı. Takipçiler, "Hüsnü Şenlendirici nefesi var seste", "Duygunuza sağlık" gibi övgü dolu yorumlarla genç müzisyene desteklerini iletmenin yanı sıra sesi de Sibel Can'a benzetildi.

Hüsnü Şenlendirici kızını paylaştı hayranları yorum yağmuruna tuttu! Bu nasıl bir ses, Sibel Can’ın veliahdı gibi...

Sosyal medya kullanıcıları, baba-kız arasındaki müzikal bağı takdir eden mesajlar paylaşırken, Naz Şenlendirici'nin performansına çok sayıda beğeni ve olumlu yorum geldi.

Hüsnü Şenlendirici kızını paylaştı hayranları yorum yağmuruna tuttu! Bu nasıl bir ses, Sibel Can’ın veliahdı gibi...

Müzik dünyasının tanınmış ismi Hüsnü Şenlendirici'nin kızının da müzik alanında başarılı adımlar atması, sanatseverler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hüsnü Şenlendirici kızını paylaştı hayranları yorum yağmuruna tuttu! Bu nasıl bir ses, Sibel Can’ın veliahdı gibi...

İşte Naz Şenlendirici'nin o performansı...

Hüsnü Şenlendirici kızını paylaştı, hayranları yorum yağmuruna tuttu | Video

Hüsnü Şenlendirici kızını paylaştı hayranları yorum yağmuruna tuttu! Bu nasıl bir ses, Sibel Can’ın veliahdı gibi...

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