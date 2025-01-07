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Hüsnü Şenlendirici kızını paylaştı hayranları yorum yağmuruna tuttu! "Bu nasıl bir ses, Sibel Can'ın veliahdı gibi..."
Hüsnü Şenlendirici kızını paylaştı hayranları yorum yağmuruna tuttu! "Bu nasıl bir ses, Sibel Can'ın veliahdı gibi..."
Ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, sosyal medya hesabından paylaştığı müzik performansıyla dikkat çekti. Babası gibi müzik yeteneğiyle öne çıkan Naz'ın sesi, takipçilerinden tam not aldı.
Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:29